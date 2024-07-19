網貼「執飛飛」...口罩包安毒販賣 被警逮辯：因欠20萬債

李姓男子欠人20萬債務鋌而走險販毒，昨天李透過色情網站社群張貼販毒訊息。新莊警網路巡邏發現，約李在桃園蘆竹交易，當場在一只口罩內查獲安毒，一併帶回偵辦，警詢後依法送辦。

據了解，李姓男子（22歲）目前無業，他日前透過X色情網站社群張貼「執飛飛，需要的敲我」販毒訊息。新莊警方網路巡邏發現，於昨晚約李在桃園市蘆竹區興中街一處社區大樓外交易。

昨晚8時許警方著便衣依約抵達，李男見警畏縮趨前，旋即拿出一團衛生紙，往內層層剝去，並從一只口罩內拿出安非他命（毛重1.18公克）夾鏈袋，警當場表明身分用試劑檢驗，果然是毒品安非他命，一併帶回偵辦。

偵詢時，李男坦承販毒，辯稱是因為欠人20萬元債務沒法還，才挺而走險。警詢問毒品來源？賣了幾次？李男供稱，去年也是販賣安毒被警逮捕，至於毒品來源則是向一名友人所購，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885