高雄女設計師遭詐1200萬發財夢碎 和警連手計逮4車手

從事設計師的吳姓女子，今年5月落入有帥哥頭像遊說投資的詐騙陷阱，以為抽中股票，3個月內砸下1200萬元積蓄想錢滾錢，直到嘉義警方逮獲一名車手查出吳女受害，吳因發財夢碎，積蓄被詐空，和鳳山警分局警方聯手，以再投資208萬計誘車手取款，讓警方一口氣逮獲4名車手及監控手。

鳳山警分局指出，擔任設計師的吳姓女子（50歲）今年5月在網路上認識一名有著帥哥頭貼的男子，吳心儀對方，落入假投資詐騙圈套，男子遊說她加入股票投資群組，並佯稱「短期投資即能取得高獲利」，後續有佯稱投資公司投資助理建議吳女，先下載股票投資App軟體。

後對方以吳女抽中股票為由，誘使吳女加碼投資，可錢滾錢，吳信以為真，將一生辛苦存的積蓄，3個月內先後投入5筆共計1千2百37萬餘元，後因對方拒絕出金，吳女存疑時，就接到嘉義警方通知，指逮到一名車手，曾出面向她取款詐款，吳始知受騙。

吳女至轄區五甲派出所報案，懊悔不已，後表示願配合警方約詐欺車手去款，後和詐團相約於昨晚7時許至三誠路上再面交208萬元投資。

當晚多名員警在三誠路附近埋伏，便衣警方逮人畫面被網友拍下PO上網路社群「社會事新聞影音」，引起路人圍觀。

警方當下先逮捕取款的車手陳姓男子，隨後在附近保養廠一輛佯裝修車、懸掛偽造車牌的轎車上逮捕監控手林姓男子（25歲）、張姓男子（26歲）及張姓男子（23歲）等3人，並在車上查獲少許K他命1包。

警詢後，將陳等4名車手依詐欺罪、違反洗錢防制法及偽造文書罪移送高雄地檢署偵辦；另毒品部分，則依違反毒品危害防制條例罪移送裁處。