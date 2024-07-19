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電子煙法律規範不明確　最高檢察署籲：修正藥事法因應

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

本月13日新北市三重區發生黃姓男子吸食俗稱「殭屍毒品」的管制藥「依托咪酯」電子菸撞死員警事件，引發各界討論，最高檢察署日前邀集會議研商法律適用問題，呼籲主管機關修正藥事法以為因應。

最高檢鑑於電子煙油可能摻雜毒品或藥品衍生各類社會問題，不過，電子煙含尼古丁成分的製造、輸入、販賣、轉讓是否負刑事責任？法院見解分歧，因此認為菸害防制法相關法律問題有待進一步釐清。

最高檢指出，自2023年3月22日菸害防制法修法施行至2024年4月30日止，各地檢察署就電子煙違反藥事法案總計偵結639件、718人，其中起訴46件、56人，聲請簡易判決處刑35件、35人，緩起訴處分72件、73人，不起訴處分部分則有486件、554人。

最高檢察署統計，相關案件起訴、聲請簡易判決處刑約佔12.67％，緩起訴處分約佔11.26％，不起訴處分約佔76.07％，在司法實務上，事實認定及法律適用分歧，原因在法律規定不明確。

最高檢日前邀請法務部法律事務司、檢察司、衛福部以及一、二審檢察機關共同研商菸害防制法修正施行前後的法律適用問題，與會者達成多項共識；最高檢呼籲，立法與主管機關應儘速修正藥事法，明確規範類菸品製造、輸入、販賣、轉讓等行為是否科以刑事責任，以杜絕爭議。

最高檢察署日前邀集會議研商菸害防制法法律適用問題。圖／最高檢察署提供
最高檢察署日前邀集會議研商菸害防制法法律適用問題。圖／最高檢察署提供

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