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影／販毒判17年...他逃亡6年續操舊業 高雄市刑大趁交易時逮人
謝姓男子涉毒品案，經檢方通緝6年，高雄市刑警大隊緝毒發現他持續涉嫌販毒，趁他交易毒品時埋伏抓人，搜出海洛因及安非他命等毒品，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，將他送進牢獄。
據了解，謝姓男子（50歲）涉多件販毒案，經高雄地方法判決，應執行17年，2018年經高雄地檢署、高雄地方法院等單位發布通緝，已逃亡6年。
高雄市刑警大隊偵二隊接獲情資，指謝姓男子與1名莊姓男子（57歲）組販毒集團，涉嫌販賣海洛因等毒品，警方查出謝男落腳高雄市鳳山區，得知他7月3日約人交易毒品，立即動員查緝，在鳳山區南昌路趁他交易毒品時衝上逮捕他和莊男。
警方在謝男身上搜出1小包海洛因，並在到租處，另查獲海洛因和安非他命共95公克，以及疑販毒所得14萬餘元，依危反毒品危害防制條例罪移送法辦。
高雄市警局表示，今年迄今破獲各類毒品案件共計1489件、較去年同期1356件，增加133件，其中查獲第一、二級毒品，總淨重共1075公斤，比去年同期29公斤，增加1046公斤，增達高達3606%。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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