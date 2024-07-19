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明仁會成立靈骨塔詐團吞人財產！企業化經營...小弟進去還要寫考卷

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

自稱竹聯幫明仁會新店分會長的28歲陳姓男子，糾集小弟成立靈骨塔投資詐騙集團，吸光被害人現金後，再找人以借貸公司名義，要被害人拿房產抵押借錢，等被害人交付錢財又還不出錢後，過戶賣房子分贓，台北市刑大接獲被害人報案，近兩個月陸續逮捕陳姓會長及幕後金主等19人。

被害人至少11人，短短一年陳嫌不法獲利1.5億元，以組織、詐騙等罪嫌，拘提陳姓會長等19人到案，陳姓會長等10人，遭法院裁定羈押禁見；另扣押現金新74萬餘元、不動產(土地、建物)謄本、電腦、刀械、毒品等贓證物；經法院裁定扣押相關犯嫌名下不動產、不動產抵押債權等，約4400萬餘元。

警方指出，陳嫌等人專找年長者犯案，說服對方投資靈骨塔，並找來33歲林姓金主，成立借貸公司，等被害人現金被騙光，再說服被害人抵押房產拿現金繼續投資翻本。

被害人在地政事務所設定抵押後，借貸公司拿錢給被害人，但轉眼就又送到陳嫌手上，不久被害人因為還不出錢給借貸公司，房產被轉給歹徒手上，陳嫌等人就賣房分贓。

台北市大同區一名被害人，相信陳嫌等人說法，想靠靈骨塔投資賺錢，卻跌入陷阱，陸續拿出3處房產抵押換現金，交付給陳嫌等人約6千萬元。

陳嫌招募小弟加入詐騙時，還必須應試通過才能加入，考卷需答題如何詐騙被害人，另外要請假還必須填假單。集團內部分成行動組、教育組、業務組、開發組以及公證組等，設組長、小組長管理，完全以軍事及企業管理文化帶領幫派。

台北市刑大攻堅逮捕明仁會靈骨塔詐騙集團。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大攻堅逮捕明仁會靈骨塔詐騙集團。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大攻堅逮捕明仁會靈骨塔詐騙集團。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大攻堅逮捕明仁會靈骨塔詐騙集團。記者廖炳棋/翻攝
陳嫌等人成立靈骨塔投資詐騙集團，招募小弟要考卷答題，請假要填假單。記者廖炳棋/翻攝
陳嫌等人成立靈骨塔投資詐騙集團，招募小弟要考卷答題，請假要填假單。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大攻堅逮捕明仁會靈骨塔詐騙集團。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大攻堅逮捕明仁會靈骨塔詐騙集團。記者廖炳棋/翻攝
陳嫌等人成立靈骨塔投資詐騙集團，招募小弟要考卷答題，請假要填假單。記者廖炳棋/翻攝
陳嫌等人成立靈骨塔投資詐騙集團，招募小弟要考卷答題，請假要填假單。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大攻堅逮捕明仁會靈骨塔詐騙集團。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大攻堅逮捕明仁會靈骨塔詐騙集團。記者廖炳棋/翻攝
陳嫌等人成立靈骨塔投資詐騙集團，招募小弟要考卷答題，請假要填假單。記者廖炳棋/翻攝
陳嫌等人成立靈骨塔投資詐騙集團，招募小弟要考卷答題，請假要填假單。記者廖炳棋/翻攝
陳嫌等人成立靈骨塔投資詐騙集團，招募小弟要考卷答題，請假要填假單。記者廖炳棋/翻攝
陳嫌等人成立靈骨塔投資詐騙集團，招募小弟要考卷答題，請假要填假單。記者廖炳棋/翻攝

房產 詐騙集團 靈骨塔

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