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桃園健行科大驚傳槍響…3嫌高速駕車逃竄 警猛開15槍逮人

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年齡加總176歲...3毒蟲深夜開車闖健行科大操場 桃警開15槍逮人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市保安警察大隊員警深夜在平鎮區巡邏時，發現有駕駛未繫安全帶示意停車，詎料，對方卻加速逃逸，警匪追逐至中壢區健行科大校區，警對空鳴8槍後，朝車胎射擊7發，喝令車上年齡加總176歲的3名男子下車，起獲多種毒品，警詢後依毒品、公共危險罪嫌送辦。

桃市保大說明，中隊員警昨晚10點45分執行巡邏勤務時，行經平鎮區中豐路見1輛小客車後牌照燈故障且駕駛未繫安全帶，於是示意停車，對方卻拒絕停車受檢，並往中壢市區逃竄，沿途多次逆向行駛、行及闖紅燈，並於深夜11點駕車闖入健行科技大學操場內。

警方擔心可能會對周遭民眾生命身體產生危害，於是依照警械使用條例於安全處所對空鳴槍8發，但該車持續於操場內行駛欲逃離，員警再朝車輛左前車輪及右前輪射擊7發，車子才停下並喝令車上3男下車受檢。

保大清查，59歲陳姓駕駛有毒品、殺人未遂等前科，副駕駛座的75歲陳姓男子則有詐欺、毒品前科，以及後座的42歲顏姓男子同樣有多次毒品前科，隨即在現場查獲3包約6公克海洛因毒品、3包5公克安非他命毒品，以及3個喪屍菸彈，懷疑3男相約開毒趴，所幸現場並無人受傷。

保大大隊長李維振說，3嫌乖戾不願就範而高速駕車逃竄，幸經員警及時遏止無造成人員傷亡，再次證明警方打擊毒品犯罪的決心，本大隊將持續努力，還給市民優質的治安生活環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園市健行科技大學操場昨晚驚傳槍響，桃市保大員警追毒蟲開槍喝令停車受檢，所幸無人傷亡。圖／翻攝自網路
桃園市健行科技大學操場昨晚驚傳槍響，桃市保大員警追毒蟲開槍喝令停車受檢，所幸無人傷亡。圖／翻攝自網路
桃園市健行科技大學操場昨晚驚傳槍響，桃市保大員警追毒蟲開槍喝令停車受檢，所幸無人傷亡。圖／翻攝自網路
桃園市健行科技大學操場昨晚驚傳槍響，桃市保大員警追毒蟲開槍喝令停車受檢，所幸無人傷亡。圖／翻攝自網路

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