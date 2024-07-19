快訊

獨／靖城掃黑！吳桐潭告別式才完 義子「乾峰」涉槍砲羈押禁見

陸三中全會閉幕 深化改革！2029年完成中國式現代化

綠支持度墜、賴清德聲望衝高 黃暐瀚曝原因：連任有望

獨／靖城掃黑！吳桐潭告別式才完 義子「乾峰」涉槍砲羈押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

北市檢警掌握情資顯示，太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子洪乾峰（綽號乾峰）涉擁槍自重，台北地檢署前天指揮信義分局搜索洪乾峰相關處所，在其可掌控地點搜出8把長短槍枝，火力相當驚人，專案小組在南部拘提洪乾峰到案，但洪乾峰否認持有槍砲。檢察官認為洪乾峰犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，為追查槍械來源，昨天向法院聲押禁見，北院今天凌晨裁准羈押。

據調查，洪乾峰是吳桐潭義子，是太陽聯盟「尊陽會」要角，近年吳桐潭行動不便，幾乎都是由洪乾峰跟前跟後照顧起居，可說是吳桐潭相當信得過的手下大將，羈押消息傳出震撼道上兄弟。

吳桐潭往生後，洪乾峰與天道盟主「鐵霸」曾盈富、太陽聯盟盟主黃天陽在訃聞上並列義子，本月9日吳桐潭在基隆舉辦告別式，洪乾峰也有出席，表情相當落寞，義子上香致意時，唯獨他沒起身站在靈前，公奠儀式最後八大長老列隊扶靈柩時，也未見其身影，引發眾人議論。

知情人士指出，洪乾峰在吳桐潭生前因對某些元老「指指點點」，得罪不少幫中大老，吳桐潭離世後，太陽聯盟高層集體決定「冷凍」洪乾峰，就連要來靈堂守靈，也得事先徵詢各大老意見，洪乾峰聲勢瞬間下滑。但幫內也有人說，「乾峰其實做人還不錯，可能不小心得罪人，有些事見仁見智」。

近期台灣南北發生多起槍擊案，行政院長卓榮泰要求全國展開掃黑肅貪行動，台北市檢警展開為期10天的「靖城專案」，針對黑道幫派、犯罪集團及成員相關據點進行全面掃黑肅槍行動。

信義警分局掌握線報，指洪乾峰擁有強大火力，並將槍彈寄藏在小弟處所，警方經過多日蒐證跟監，前天拘捕洪乾峰與小弟到案，詢後依槍砲彈藥刀械管治療力送辦。

另外，北聯幫北武堂黃姓堂主涉籌組電詐集團，利用假投資進行詐騙，不法獲利數千萬元，北檢昨天依加重詐欺聲押禁見黃男，法院漏夜審理後先休庭，今天下午在開庭。

吳桐潭義子「乾峰」涉槍砲遭北檢聲押禁見獲准。記者張宏業／攝影
吳桐潭義子「乾峰」涉槍砲遭北檢聲押禁見獲准。記者張宏業／攝影

北市 幫派 聲押

延伸閱讀

北市警靖城掃黑打詐 北聯幫堂主涉組織遭聲押

掃黑打詐！北市檢警「靖城」 逮北聯幫北武堂主等9人送辦

吳桐潭告別式 政商關係雄厚吳釗燮也派人致奠

吳桐潭移靈 天道與太陽盟「八大長老」扶棺畫面曝光

相關新聞

獨／靖城掃黑！吳桐潭告別式才完 義子「乾峰」涉槍砲羈押禁見

台北市檢警掌握情資顯示，太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子洪乾峰（綽號乾峰）涉擁槍自重，台北地檢署前天指揮信義分局搜索洪乾峰相關...

涉收保護費 麥寮鄉代會主席交保

雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山涉向五家違法回填廢棄物的土尾業者收保護費，糾眾包圍土尾場及揚言檢舉，檢警保守估算一年半至少...

影／陸男機艙內行竊偷遍東南亞 遭航警鎖定陪飛蒐證逮捕

航警局今天宣布破獲一起「高空竊盜案」，一名中國大陸張姓男子利用搭機來台轉機的機會，多次在他搭乘的航班內竊取其他旅客財物。...

影／拒檢衝撞警車遭開13槍逃逸 航警22小時火速逮人

航空警察局保安警察大隊前天（16日）深夜在桃園機場執行交通疏導勤務時，二度攔查一輛懸掛租賃車牌的違停賓士車，卻遭對方拒檢...

王牌交易所「阿福錢包」管理員 逃日本錢花光返台遭押

2018年成立、號稱「全台首家合法合規」的王牌交易所，被檢警查出成立境外公司設置「Alfred Wallet（阿福錢包」...

影／麥寮鄉代會主席涉黑吃黑 出國當天被逮驚「怎麼會來抓我」

雲林地檢署在去年間偵辦土尾業者違法在農地回填廢棄物時，意外發現土尾業者遭不法集團恐嚇，收取保護費，檢方指揮刑事局中打四隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。