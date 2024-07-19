獨／靖城掃黑！吳桐潭告別式才完 義子「乾峰」涉槍砲羈押禁見

台北市檢警掌握情資顯示，太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子洪乾峰（綽號乾峰）涉擁槍自重，台北地檢署前天指揮信義分局搜索洪乾峰相關處所，在其可掌控地點搜出8把長短槍枝，火力相當驚人，專案小組在南部拘提洪乾峰到案，但洪乾峰否認持有槍砲。檢察官認為洪乾峰犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，為追查槍械來源，昨天向法院聲押禁見，北院今天凌晨裁准羈押。

據調查，洪乾峰是吳桐潭義子，是太陽聯盟「尊陽會」要角，近年吳桐潭行動不便，幾乎都是由洪乾峰跟前跟後照顧起居，可說是吳桐潭相當信得過的手下大將，羈押消息傳出震撼道上兄弟。

吳桐潭往生後，洪乾峰與天道盟主「鐵霸」曾盈富、太陽聯盟盟主黃天陽在訃聞上並列義子，本月9日吳桐潭在基隆舉辦告別式，洪乾峰也有出席，表情相當落寞，義子上香致意時，唯獨他沒起身站在靈前，公奠儀式最後八大長老列隊扶靈柩時，也未見其身影，引發眾人議論。

知情人士指出，洪乾峰在吳桐潭生前因對某些元老「指指點點」，得罪不少幫中大老，吳桐潭離世後，太陽聯盟高層集體決定「冷凍」洪乾峰，就連要來靈堂守靈，也得事先徵詢各大老意見，洪乾峰聲勢瞬間下滑。但幫內也有人說，「乾峰其實做人還不錯，可能不小心得罪人，有些事見仁見智」。

近期台灣南北發生多起槍擊案，行政院長卓榮泰要求全國展開掃黑肅貪行動，台北市檢警展開為期10天的「靖城專案」，針對黑道幫派、犯罪集團及成員相關據點進行全面掃黑肅槍行動。

信義警分局掌握線報，指洪乾峰擁有強大火力，並將槍彈寄藏在小弟處所，警方經過多日蒐證跟監，前天拘捕洪乾峰與小弟到案，詢後依槍砲彈藥刀械管治療力送辦。