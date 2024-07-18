景觀學會前執行長許晉誌性騷學生 文大、嘉大終止聘約通報不適任

中華民國景觀學會前執行長許晉誌涉及性騷擾學生。示意圖。圖／聯合報系資料照片 中華民國景觀學會前執行長許晉誌性騷擾學生，經中國文化大學、嘉義大學性平會調查，2校都決議終止聘約，並通報為不適任教育人員。

文大7月1日發出公函說明，經性別平等教育委員會決議，認定許晉誌性騷擾成立，且情節嚴重，終止聘約並依法通報不適任教育人員。

文大校方今天告訴中央社記者，許晉誌於民國92年起陸續在文大兼課。110年時校方接獲學生反映，許晉誌在課堂上有對學生不禮貌的言語，校方瞭解後，於當年8月決定不再續聘許晉誌為兼任教師。

後來台灣經歷一波「Me Too」風潮，許晉誌有更多涉及性騷擾的言行在社群網站被披露。即便許晉誌已不任教，文大仍依法展開性平調查，並做出通報不適任教育人員的決議。

嘉義大學則表示，嘉大於去年6月間知悉後完成通報，並依性別平等教育法進行調查處理。調查結果經去年11月13日性平會認定，許晉誌性騷擾事件屬實且情節重大，依專科以上學校兼任教師聘任辦法規定，終止聘約，且終身不得聘任為兼任教師，並通報教育部管制不適任教育人員。