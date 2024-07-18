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影／陸男機艙內行竊偷遍東南亞 遭航警鎖定陪飛蒐證逮捕

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

航警局今天宣布破獲一起「高空竊盜案」，一名中國大陸張姓男子利用搭機來台轉機的機會，多次在他搭乘的航班內竊取其他旅客財物。航警局自今年3月起陸續接獲多人報案，被害人指稱隨身行李放置於座位上方行李架，到達目的地後現金財物竟不翼而飛，專案小組分析訂位資訊後鎖定張姓犯嫌，趁他再次搭機得手財物後立即依涉嫌刑法加重竊盜罪逮捕，並於近日起訴。

航警局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，今年3月起陸續接獲多起國籍航空班機上發生財物竊盜案，被害人皆將隨身行李放置於座位上方行李架，卻在到達目的地後，發現行李內的財物不翼而飛。警方分析犯案模式，認為犯嫌多挑選東南亞及大陸地區來台轉機之長途航班，鎖定鄰近座位旅客後，再假借翻動座位上方行李架自身行李機會竊取。

陳博全指出，航警局獲報後立即成立專案小組，清查、分析旅客入出境資料後，發現一名中國大陸55歲張姓男子從今年起頻繁搭機來台，且座位與多名不特定被害人隔走道比鄰，嫌疑重大。為蒐集相關犯罪事證，專案小組鎖定張嫌搭乘航班相關資訊後，就派遣專案人員搭乘國籍航空遠赴境外布署。

陳博全透露，張姓犯嫌於4月12日再度搭機來台轉機，專案人員見機不可失，趁搭機時在機艙內錄影蒐證，並於抵台後詢問被害人是否有財物遺失，確認張姓犯嫌下手行竊後便將他緝捕到案，並於張男行李內查獲共16種外幣贓款，依涉嫌刑法加重竊盜罪移送桃檢偵辦，並於近日起訴。

航警局表示，隨著外籍旅客來台觀光及國人搭機旅遊人數遽增，呼籲旅客搭機時隨身攜帶個人重要財物，貴重物品也不要放在機艙行李櫃，避免財物遭竊影響出遊心情。

張姓竊嫌移送桃園地檢署偵辦。圖／航警局提供
張姓竊嫌移送桃園地檢署偵辦。圖／航警局提供
張姓竊嫌於機艙內翻動行李架上被害人行李竊取財物。圖／航警局提供
張姓竊嫌於機艙內翻動行李架上被害人行李竊取財物。圖／航警局提供
航警局於張姓竊嫌行李內查獲共16種外幣贓款。圖／航警局提供
航警局於張姓竊嫌行李內查獲共16種外幣贓款。圖／航警局提供
航警於張姓犯嫌行李中扣得贓款計16種外幣，折合新台幣約87,000元。圖／航警局提供
航警於張姓犯嫌行李中扣得贓款計16種外幣，折合新台幣約87,000元。圖／航警局提供

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