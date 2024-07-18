影／拒檢衝撞警車遭開13槍逃逸 航警22小時火速逮人

航空警察局保安警察大隊前天（16日）深夜在桃園機場執行交通疏導勤務時，二度攔查一輛懸掛租賃車牌的違停賓士車，卻遭對方拒檢衝撞，員警連開13槍仍被對方高速逆向衝往國道逃逸。航警局刑警大隊蒐集相關事證，於昨晚8時許就在台中將32歲汪姓犯嫌逮捕歸案。

航警局表示，案發後立即成立專案小組，2小時內於桃園市大園區尋獲遭棄置之黃色賓士車，經鑑識人員採集相關跡證比對分析，確認逃逸駕駛為通緝在案之傷害、詐欺通緝犯汪姓男子。

航警局指出，汪姓犯嫌自知犯下大錯，逃逸時設下多處斷點四處藏匿，專案小組不眠不休積極調閱各項資料分析比對，於汪嫌可能出沒地點埋伏，案發後22小時內將汪嫌緝獲到案，訊後依妨害公務、公共危險、毀損、毒品等罪名移送桃園地方檢察署偵辦。

航警也呼籲，本件員警開槍嚇阻攔檢肇逃案發生於桃園國際機場，為社會高度矚目案件，航空警察局運用各項偵查技巧，22小時內火速緝獲犯嫌到案，展現警方強勢執法決心，不法份子切勿以身試法。