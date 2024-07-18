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影／拒檢衝撞警車遭開13槍逃逸 航警22小時火速逮人
航空警察局保安警察大隊前天（16日）深夜在桃園機場執行交通疏導勤務時，二度攔查一輛懸掛租賃車牌的違停賓士車，卻遭對方拒檢衝撞，員警連開13槍仍被對方高速逆向衝往國道逃逸。航警局刑警大隊蒐集相關事證，於昨晚8時許就在台中將32歲汪姓犯嫌逮捕歸案。
航警局表示，案發後立即成立專案小組，2小時內於桃園市大園區尋獲遭棄置之黃色賓士車，經鑑識人員採集相關跡證比對分析，確認逃逸駕駛為通緝在案之傷害、詐欺通緝犯汪姓男子。
航警局指出，汪姓犯嫌自知犯下大錯，逃逸時設下多處斷點四處藏匿，專案小組不眠不休積極調閱各項資料分析比對，於汪嫌可能出沒地點埋伏，案發後22小時內將汪嫌緝獲到案，訊後依妨害公務、公共危險、毀損、毒品等罪名移送桃園地方檢察署偵辦。
航警也呼籲，本件員警開槍嚇阻攔檢肇逃案發生於桃園國際機場，為社會高度矚目案件，航空警察局運用各項偵查技巧，22小時內火速緝獲犯嫌到案，展現警方強勢執法決心，不法份子切勿以身試法。
據了解，汪姓犯嫌16日駕駛的黃色賓士車為租賃公司所有，該輛黃色賓士車的承租人於當天搭機返台，汪姓犯嫌當天與另外一名友人自台中駕駛該輛賓士車至桃園國際機場接機。事發前，另名男子前往入境大廳接人，汪姓犯嫌在航廈外違停等待，因形跡可疑才被警方盤查。
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