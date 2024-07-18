王牌交易所「阿福錢包」管理員 逃日本錢花光返台遭押

2018年成立、號稱「全台首家合法合規」的王牌交易所，被檢警查出成立境外公司設置「Alfred Wallet（阿福錢包」後，引導詐騙被害人購買泰達幣的儲值卡後，在該虛擬錢包交易，贓款都被移轉入歹徒的帳戶內，被害人破百人、金額破3億元，檢警去年至今年分7波收網抓人，今年4月間起訴富海公司許姓男子等人，不過綽號「包子」的胡姓管理員潛逃海外，4日返回桃園機場時落網，6日檢方聲押獲准。

經查，擁有該「阿福錢包」系統權限、綽號「包子」的富海胡姓高階員工（37歲），已在去年9月底，拿著1000顆泰達幣前往香港，後來轉藏身在日本東京，後來因沒有金援、走頭無路，透過律師向檢警表達回台投案意願，本月4日抵達桃園機場後，5日依洗錢等罪，移送檢方訊問，6日台中地院裁定羈押禁見。

檢方指出，此案初估洗錢金流達330億元，為鞏固被害人權益、追查不法金流，以「發布通緝、註銷護照、境外共打」三步驟，將在逃的胡男查緝到案。

檢警調查，潘奕彰（39歲）是ACE王牌交易所的創辦人，涉在英屬維京群島成立境外公司，設立虛擬錢包系統「Alfred Wallet（阿福錢包）」，轉投資子公司富海數位創新公司，由許姓男子（32歲）擔任富海實際負責人，投資虛擬貨幣門市、招攬加盟商，銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，利用虛擬貨幣「線下場外」交易模式，與假投資詐欺集團介接合作。

詐騙集團會在「金財富學院」等假投資群組內，安插自己人，張貼捧著現金的照片，營造交易熱絡的假象，另外也會在逢年過節，辦理促銷活動、贈送蛋糕、手機、禮券、紅酒等物品，取信被害人，接著歹徒再以股市波動大為由，引導被害人前往潘等人設立的虛擬貨幣門市，購買泰達幣後，儲存在「阿福錢包」系統內，以隱匿不法金流。

台中市刑大打詐中心與調查局、刑事局等單位合辦，由檢察官張富鈞指揮、洪佳業等5名檢察官協辦，陸續在去年6月至今年2月間，前往新北、台北、台中等地搜索，帶回涉案許姓男子等26人，其中許等6人因嫌疑重大，遭聲押獲准，今年4月間偵結，依洗錢、組織、詐欺等罪起訴，在逃的胡姓共犯也終於在本月初落網。