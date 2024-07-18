快訊

調升基本工資、時薪失靈？台灣產出比日韓高但薪資超低…原因讓人心寒

愛奇藝買會員方案「看滿廣告」惹眾怒！官方回應引網酸：要支持盜版嗎

頂大擬要求升等論文須國際合作 連愛因斯坦都難達標？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／麥寮鄉代會主席涉黑吃黑 出國當天被逮驚「怎麼會來抓我」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

雲林地檢署在去年間偵辦土尾業者違法在農地回填廢棄物時，意外發現土尾業者遭不法集團恐嚇，收取保護費，檢方指揮刑事局中打四隊展開調查，發現麥寮鄉民代表會主席韓青山涉嫌「黑吃黑」，因韓在16日欲與友人搭機前往印尼，檢方評估後，分別在桃園機場、雲林麥寮展開行動，趁韓出國前抓人，韓見幹員上門，還疑問「怎麼會來抓我」，韓獲法院裁定以20萬元交保，2名幹部裁定羈押。

雲林地檢署檢察官莊珂惠在去年5月間，偵辦雲林地區農地遭回填廢棄物案件，期間發現有多名不法土尾業者，遭人恐嚇、暴力脅迫收取保護費，涉及「黑吃黑」，檢方指揮刑事局中打四隊、雲林縣刑大、台中市豐原警分局、南投縣刑大、竹山、草屯警分局、調查局中機站等單位，組成專案小組偵辦。

專案小組調查，麥寮鄉民代表會主席韓青山涉入此案，疑憑藉自身在地勢力、影響力，企圖整合雲林麥寮地區土尾業者，以把風、洗路名義，強勢要求土尾業者每日支付6000元至9000元不等費用，每場土尾業者每月必須支付15萬元。

韓等人利用土尾業者，從事違法回填廢棄物或違規超載行為，恐遭查獲的心態，以「黑吃黑」方式變相收取保護費，若違法土尾業者不從，韓等人就會威脅向環保局或警察檢舉，或以暴力方式進行恐嚇、傷害，甚至率眾包圍土尾場，阻礙土尾業者作業。

專案小組在16日掌握，韓等人將與朋友搭機前往印尼，因擔心後續調查行動受阻，檢察官莊珂惠、黃薇潔率隊行動，分別在桃園機場、雲林麥寮等地，出動70名警力抓人，趁韓出國前抓人，陸續帶回韓等涉案9人。

另外查扣空氣槍1把、長槍子彈60發、長槍彈匣、K他命、斧頭、開山刀、球棒、防彈衣、現金56萬餘元8、美金10萬6100元、黃金35兩（時價約346萬元）、白金、金項鍊、鑽石、精品手提包、百貨公司禮券、BMW、保時捷、TOYOTA等3輛車等物，初步清查至少有5家土尾業者受害，全案依組織、恐嚇取財等罪，移送雲林地檢署偵辦。

檢方訊問後聲押韓等4人，韓獲法院裁定以20萬元交保，張姓（55歲）、黃姓（39歲）幹部裁定羈押，許姓幹部（43歲）獲5萬元交保。

雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山涉嫌恐嚇取財，刑事局中打四隊16日收網抓人，查扣涉案空氣槍、開山刀、黃金、美金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山涉嫌恐嚇取財，刑事局中打四隊16日收網抓人，查扣涉案空氣槍、開山刀、黃金、美金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山涉嫌恐嚇取財，刑事局中打四隊16日收網抓人，查扣涉案空氣槍、開山刀、黃金、美金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山涉嫌恐嚇取財，刑事局中打四隊16日收網抓人，查扣涉案空氣槍、開山刀、黃金、美金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山涉嫌恐嚇取財，刑事局中打四隊16日收網抓人，查扣涉案空氣槍、開山刀、黃金、美金、愛馬仕名牌包等贓證物。記者陳宏睿／攝影
雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山涉嫌恐嚇取財，刑事局中打四隊16日收網抓人，查扣涉案空氣槍、開山刀、黃金、美金、愛馬仕名牌包等贓證物。記者陳宏睿／攝影
雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山涉嫌恐嚇取財，刑事局中打四隊16日收網抓人，查扣涉案空氣槍、開山刀、黃金、美金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山涉嫌恐嚇取財，刑事局中打四隊16日收網抓人，查扣涉案空氣槍、開山刀、黃金、美金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山涉嫌恐嚇取財，刑事局中打四隊16日收網抓人，查扣涉案空氣槍、開山刀、黃金、美金等贓證物。記者陳宏睿／攝影
雲林縣麥寮鄉民代表會主席韓青山涉嫌恐嚇取財，刑事局中打四隊16日收網抓人，查扣涉案空氣槍、開山刀、黃金、美金等贓證物。記者陳宏睿／攝影

廢棄物 恐嚇 雲林 麥寮

延伸閱讀

川普保護費說 外交部：台海和平穩定是國際共識

麥寮鄉代會主席涉收土尾業者保護費 住處搜到黃金35兩、10萬餘美元

回應川普保護費 國科會：半導體產業是生活必須 維持產業發展責無旁貸

川普要收保護費惹議 朱立倫：中華民國自立自強

相關新聞

影／麥寮鄉代會主席涉黑吃黑 出國當天被逮驚「怎麼會來抓我」

雲林地檢署在去年間偵辦土尾業者違法在農地回填廢棄物時，意外發現土尾業者遭不法集團恐嚇，收取保護費，檢方指揮刑事局中打四隊...

高雄檳榔攤槍擊案中彈男遭丟包醫院 槍手帶槍投案稱口角糾紛

高雄市新興區忠孝一路某檳榔攤，今天凌晨傳出槍聲，警方據報到場，涉案男子及傷者已去向不明，半小時後，有1名劉姓男子腹部中槍...

南警破地下兵工廠 起獲4把長短槍及罕見「聯合國」防彈衣

台南市政府警察局少年警察隊今上午宣布破獲槍械改造工廠，起出改造長、短槍共4枝、各式子彈49顆，還有罕見印有「UN聯合國」...

影／半年前酒後衝突…高雄2男相約檳榔攤談判 1人腹部中彈

高雄市新興區一處檳榔攤疑股東和他人有金錢糾紛，11日凌晨遭人駕車衝撞，致檳榔西施受傷，警方事後逮2男；未料，劉姓男子和陳...

掃黑打詐！北市檢警「靖城」 逮北聯幫北武堂主等9人送辦

台南區漁會理事長林士傑遭狙殺命案後，行政院長卓榮泰要求全國展開掃黑肅貪行動，台北市檢警鎖定掃蕩北聯幫北武堂黃姓堂主，據調...

台南男深夜遊蕩 警好心提醒背包關好…卻見滿袋石頭裡藏毒

台南市警二分局員警昨巡邏時，見43歲陳姓男子騎機車在外徘徊且身上背包未拉上，趨前想提醒他將背包關上時，看到背包內很多石頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。