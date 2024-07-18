影／麥寮鄉代會主席涉黑吃黑 出國當天被逮驚「怎麼會來抓我」

雲林地檢署在去年間偵辦土尾業者違法在農地回填廢棄物時，意外發現土尾業者遭不法集團恐嚇，收取保護費，檢方指揮刑事局中打四隊展開調查，發現麥寮鄉民代表會主席韓青山涉嫌「黑吃黑」，因韓在16日欲與友人搭機前往印尼，檢方評估後，分別在桃園機場、雲林麥寮展開行動，趁韓出國前抓人，韓見幹員上門，還疑問「怎麼會來抓我」，韓獲法院裁定以20萬元交保，2名幹部裁定羈押。

雲林地檢署檢察官莊珂惠在去年5月間，偵辦雲林地區農地遭回填廢棄物案件，期間發現有多名不法土尾業者，遭人恐嚇、暴力脅迫收取保護費，涉及「黑吃黑」，檢方指揮刑事局中打四隊、雲林縣刑大、台中市豐原警分局、南投縣刑大、竹山、草屯警分局、調查局中機站等單位，組成專案小組偵辦。

專案小組調查，麥寮鄉民代表會主席韓青山涉入此案，疑憑藉自身在地勢力、影響力，企圖整合雲林麥寮地區土尾業者，以把風、洗路名義，強勢要求土尾業者每日支付6000元至9000元不等費用，每場土尾業者每月必須支付15萬元。

韓等人利用土尾業者，從事違法回填廢棄物或違規超載行為，恐遭查獲的心態，以「黑吃黑」方式變相收取保護費，若違法土尾業者不從，韓等人就會威脅向環保局或警察檢舉，或以暴力方式進行恐嚇、傷害，甚至率眾包圍土尾場，阻礙土尾業者作業。

專案小組在16日掌握，韓等人將與朋友搭機前往印尼，因擔心後續調查行動受阻，檢察官莊珂惠、黃薇潔率隊行動，分別在桃園機場、雲林麥寮等地，出動70名警力抓人，趁韓出國前抓人，陸續帶回韓等涉案9人。

另外查扣空氣槍1把、長槍子彈60發、長槍彈匣、K他命、斧頭、開山刀、球棒、防彈衣、現金56萬餘元8、美金10萬6100元、黃金35兩（時價約346萬元）、白金、金項鍊、鑽石、精品手提包、百貨公司禮券、BMW、保時捷、TOYOTA等3輛車等物，初步清查至少有5家土尾業者受害，全案依組織、恐嚇取財等罪，移送雲林地檢署偵辦。

檢方訊問後聲押韓等4人，韓獲法院裁定以20萬元交保，張姓（55歲）、黃姓（39歲）幹部裁定羈押，許姓幹部（43歲）獲5萬元交保。