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高雄檳榔攤槍擊案中彈男遭丟包醫院 槍手帶槍投案稱口角糾紛

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區忠孝一路某檳榔攤，今天凌晨傳出槍聲，警方據報到場，涉案男子及傷者已去向不明，半小時後，有1名劉姓男子腹部中槍，遭「丟包」到左營區高雄榮總醫院，他意識清楚，暫無生命危險，近2小時後，1名陳姓男子向警方投案，全案警方正偵辦中。

據了解，今天凌晨4時15分，高雄市忠孝一路某檳榔攤傳出槍響後，警方據報到場，發現案發的檳榔攤4月11日就曾遭人開車衝撞；警方在檳榔攤採證槍案跡證時，約今天凌晨4時45分左右，高雄榮總醫院通報，有名劉姓男子（27歲）腹部中彈，被2名男子「丟包」到高雄榮總，送他去醫院的2名男子隨後便離去。

劉姓男子腹部中彈，子彈卡在體內，不過，警方說他意識清楚，正接受手術，無生命危險。警方查證，劉男便是在檳榔攤遭槍擊

警方探訪相關人調查槍擊案，並調閱檳榔攤及附近相關監錄系統畫面，發現劉姓男子與另2名朋友在槍案發生前，同車到檳榔攤，疑與陳姓男子（31歲）和陳的3名同夥談判，陳姓男子情緒激動，涉嫌對劉男開槍，劉男立即由2名朋友開車載離檳榔攤，後來才送去高雄榮總醫院。

陳姓男子和3名同夥在案發後，立刻搭乘陳男的轎車逃逸。陳男被送回高雄市新興區文橫一路租處後，另3名同夥開走他的轎車逃離。槍擊案發後2小時，今天清晨6時，陳姓男子才帶著1把手槍及裝5顆子彈的彈匣，到高雄市警新興分局五福二路派出所投案。

據初步了解，陳姓男子與劉姓男子上周在高雄市苓雅區某酒店喝酒，席間2人起口角，事後雙方相約談判，陳才向檳榔攤員工借場地，不料雙方談判中又生口角，陳涉嫌帶預藏的手槍，朝劉射擊1槍，雙方即鳥獸散。全案由新興警分局依違反槍砲彈藥管制條例與殺人未遂等罪嫌查辦，並續追其他關係人到案，釐清槍擊真相。

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陳姓男子帶到五福二路派出所投案的槍械。記者林保光／翻攝
陳姓男子帶到五福二路派出所投案的槍械。記者林保光／翻攝
陳姓男子（中）今天在槍擊案發生後2小時，帶槍到高雄市警新興分局五福二路派出所投案。記者林保光／翻攝
陳姓男子（中）今天在槍擊案發生後2小時，帶槍到高雄市警新興分局五福二路派出所投案。記者林保光／翻攝
發生槍擊案的檳榔攤，4月11日曾遭人開車衝撞，警方到場處理。記者林保光／翻攝
發生槍擊案的檳榔攤，4月11日曾遭人開車衝撞，警方到場處理。記者林保光／翻攝
發生槍擊案的檳榔攤，4月11日曾遭人開車衝撞。記者林保光／翻攝
發生槍擊案的檳榔攤，4月11日曾遭人開車衝撞。記者林保光／翻攝

槍擊 高雄市

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