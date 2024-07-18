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南警破地下兵工廠 起獲4把長短槍及罕見「聯合國」防彈衣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局少年警察隊今上午宣布破獲槍械改造工廠，起出改造長、短槍共4枝、各式子彈49顆，還有罕見印有「UN聯合國」防彈衣，警逮捕涉嫌改造槍枝的綽號「宗哥」的歐姓男子，依槍砲彈藥刀械管制條例送辦，持續溯源偵辦中。

少年隊警方指出，6月初偵毒品溯源行動中，掌握住南市安南區47歲綽號「宗哥」歐姓男子利用在安南區自身經營汽車修配廠內從事改造槍枝之不法行為，在完整蒐證掌握犯罪事證後，少年隊幹員16日清晨拂曉出擊，結合市警局第一及第三分局等警力20餘名，兵分多路展開搜索查緝。

警方在查緝其藏身修配廠內查獲非制式長槍、短槍共4枝；各式子彈49顆、壓縮氣瓶以及改造槍彈工具；同時還起獲相當罕見印有「UN聯合國」防彈衣1件及0.96公克第二級毒品安非他命及第三級毒品FM2（一粒眠）等違禁物。全案調查後將歐嫌依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例送辦，

警方查出，歐嫌擔心自身安全，而從網路平台購買該防彈衣防身。但其對槍彈毒品及防彈衣來源管道等供詞反覆，員警將持續來調查溯源釐清，務求刨根溯源，以澈底淨化社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

南警破槍械改造工廠，起獲4枝長短槍及罕見聯合國防彈衣。記者謝進盛／翻攝
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南警破槍械改造工廠，起獲4枝長短槍及罕見聯合國防彈衣。記者謝進盛／翻攝
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南警破槍械改造工廠，起獲4枝長短槍及罕見聯合國防彈衣。記者謝進盛／翻攝
南警破槍械改造工廠，起獲4枝長短槍及罕見聯合國防彈衣。記者謝進盛／翻攝

槍砲彈藥 毒品 警察

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