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影／半年前酒後衝突…高雄2男相約檳榔攤談判 1人腹部中彈

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市新興區一處檳榔攤疑股東和他人有金錢糾紛，11日凌晨遭人駕車衝撞，致檳榔西施受傷，警方事後逮2男；未料，劉姓男子和陳姓男子因半年前酒後衝突，雙方網路互嗆，今清晨相約檳榔攤談判破裂，陳持槍朝劉開一槍逃逸，劉腹部中彈，友人將他丟包醫院後駛離，警方於事發2小時逮捕陳男，正釐清事發經過。

位於高市新興區忠孝一路一處檳榔攤，今天清晨4時15分許傳出槍響， 巡邏員警立即趕赴現場查看，發現這處檳榔攤本月11日凌晨才遭人開車衝撞，未料今清晨又發生槍擊事件。

警方鑑識人員到場採證，由於發生槍擊案，新興分局與刑大共組專案小組追，警方以車追人的同時，接獲通報，指高雄榮總醫院有一名男子腹部中彈，受槍傷卻遭人丟包醫院，警方前往了解，發現是檳榔攤遭槍傷的被害人劉姓男子（27歲）。

警方調閱監視器「以車追人」，2小時後涉開槍的陳姓男子（31歲）得知警方緊追不捨，上午6時15分許攜槍至五福二所投案，持有的涉案槍枝1把、子彈5顆遭查扣。

經警方瞭解，陳男和傷者劉男相互認識，半年前曾酒後起口角，雙方人馬曾在臉書互嗆，昨晨相約在檳榔攤調解，不料溝通過程中，陳一時情緒激動，持預藏手槍朝劉射擊，1槍直接打中劉的腹部，子彈卡在脊椎處，正等候開刀。

由於檳榔攤才遭人開車衝撞，又成槍擊案事發地，警方表示，初步排除兩案有關聯；警詢後，先依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌將陳移送高雄地檢署偵辦。另追查將傷者丟包醫院的男子身分。

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高雄市陳姓男子和劉姓男子半年前酒後口角，雙方網路互嗆，今清晨相約檳榔攤談判破裂，陳持槍開一槍打中劉腹部，因見警方緊追不捨，今天上午攜槍投案。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓男子和劉姓男子半年前酒後口角，雙方網路互嗆，今清晨相約檳榔攤談判破裂，陳持槍開一槍打中劉腹部，因見警方緊追不捨，今天上午攜槍投案。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛黑色轎車11日凌晨衝撞新興區一處檳榔攤，造成檳榔西施手腳擦挫傷；未料今晨兩派人馬相約檳榔攤談判，傳出有人遭開槍受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛黑色轎車11日凌晨衝撞新興區一處檳榔攤，造成檳榔西施手腳擦挫傷；未料今晨兩派人馬相約檳榔攤談判，傳出有人遭開槍受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓男子和劉姓男子半年前酒後口角，雙方網路互嗆，今清晨相約檳榔攤談判破裂，陳持槍開一槍打中劉腹部，因見警方緊追不捨，今天上午攜槍支及5顆子彈投案。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓男子和劉姓男子半年前酒後口角，雙方網路互嗆，今清晨相約檳榔攤談判破裂，陳持槍開一槍打中劉腹部，因見警方緊追不捨，今天上午攜槍支及5顆子彈投案。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓男子和劉姓男子半年前酒後口角，雙方網路互嗆，今清晨相約檳榔攤談判破裂，陳持槍開一槍打中劉腹部，因見警方緊追不捨，今天上午攜槍投案。記者石秀華／翻攝
高雄市陳姓男子和劉姓男子半年前酒後口角，雙方網路互嗆，今清晨相約檳榔攤談判破裂，陳持槍開一槍打中劉腹部，因見警方緊追不捨，今天上午攜槍投案。記者石秀華／翻攝

槍擊 監視器

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