掃黑打詐！北市檢警「靖城」 逮北聯幫北武堂主等9人送辦

台南區漁會理事長林士傑遭狙殺命案後，行政院長卓榮泰要求全國展開掃黑肅貪行動，台北市檢警鎖定掃蕩北聯幫北武堂黃姓堂主，據調查，黃男籌組電信詐欺集團，利用假投資進行詐騙，不法獲利數千萬元；由於黃男過去有竹聯幫仁堂背景，專案小組暗中蒐證多時，昨天清晨兵分多路搜索多處據點，拘提綽號「阿翔」的黃男共9人到案，詢問後依涉嫌組織犯罪移送台北地檢署複訊，檢方不排除聲押黃男。

台灣南北近期發生林士傑遭狙擊案、威震集團董事長吳明達在自家三溫暖被開槍警告，北市檢警展開為期10天的「靖城專案」，針對黑道幫派、犯罪集團及成員相關據點進行全面掃黑肅槍，不少大哥為避免掃到颱風尾，近日紛紛搭機出國「避暑」，地點以東南亞居多。

台北市警中山、大安、中正二及士林分局共組專案小組，昨天在台北地檢署重大刑案專組指揮下，針對投資型電詐展開溯源收網行動，其中包括以做地產生意為掩護的北聯幫北武堂黃姓主謀。檢警調查，黃男過去與竹聯幫仁堂「弘仁會」關係密切，後來跳槽加入北聯幫，在大台北地區籌組詐團，專門鎖定老人詐騙，其中1名被害人被騙900萬元。

這波掃蕩的詐團主要透過LINE等平台投放詐騙廣告，邀請被害人入群投資，宣稱保證獲利，另外則是不法取得個資，再打電話給老人詐騙，不少人投資後才驚覺上當。檢警第一波先誘捕面交車手，經查扣手機還原通訊軟體內容，昨天針對黃男等上游共犯結構搜索溯源。另外，士林地檢署昨也針對毒品犯罪指揮萬華與大同分局聯合清查。

北聯幫主王際平被控擔任瑞傑國際地產公司實際負責人，涉與前台東市長陳建閣共謀，2017年推出泰國瑞傑花園投資案，不僅在臉書成立粉專，招攬曾在建設公司任職的「砰砰阿峰」吳勇峰擔任投資說明會講師，吳男再培訓知名演員成潤（本名陳伯偉）、正妹許李怡君擔任下線，舉辦「錢進泰國說明會」，宣稱該建案可享包租包售之高額投報率，並由台北城大飯店供擔保，保證合約到期買回，誘使200多人投資，吸金6億3316萬元。

法院一審依違反銀行法判處王際平13年4月徒刑、陳建閣判處10年徒刑、吳勇峰判處2年徒刑，成潤判處5年徒刑。據了解，王際平因吸金案官司纏身，有意退位幫主寶座，邦內部分大老推舉副幫主「小康」吳家康接掌幫主，但另一派有不同意見，幫主人選尚未拍板確定。

太陽聯盟精神領袖吳桐潭本月9日在基隆舉辦告別式，北聯幫由吳家康率隊公祭，北聯幫成員身著黑色西裝一字排開，陣容相當龐大，引起警方側目。