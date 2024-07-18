快訊

台南山上工業區工廠火警燒出蕈狀雲 現全面燃燒夾雜爆裂聲

場邊觀察／黯然的共和黨建制派與手足無措的民主黨

ADR大跌近8%！台積電開盤重挫42元 台股早盤挫低逾600點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南男深夜遊蕩 警好心提醒背包關好…卻見滿袋石頭裡藏毒

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局員警昨巡邏時，見43歲陳姓男子騎機車在外徘徊且身上背包未拉上，趨前想提醒他將背包關上時，看到背包內很多石頭，自稱蒐集奇石外，員警瞥見一只可疑的玻璃球，經追問後查獲安非他命1包含袋重約15公克，詢後將他依違反危害防制條例罪嫌毒品罪嫌送辦。

市警二分局中正派出所副所長顏呈叡及警員徐承佑，昨凌晨1時許在海安路與府前路口見陳騎乘機車，背上包包未拉上，趨前攔停欲提醒他，注意保管自身攜帶的物品，以免物品掉落，卻在他的背包內看見有很多石頭，便好奇追問。

然而，他稱上山蒐集奇石，眼尖的副所長發現石頭外，還有疑似燃燒後帶粉末的玻璃球，進而查獲陳非法持有第二級毒品安非他命1包，經帶回派出所詢問。據調查，他辯稱是自己吸食用，惟員警持保留態度，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，並往上溯源去追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

員警看到陳男背包內很多石頭外，瞥見一只可疑的玻璃球，經反覆追問，繼而查獲安非他命1包。圖／讀者提供
員警看到陳男背包內很多石頭外，瞥見一只可疑的玻璃球，經反覆追問，繼而查獲安非他命1包。圖／讀者提供
員警在陳男背包內查獲疑似燃燒後帶粉末的玻璃球，及安非他命1包含袋重約15公克。圖／讀者提供
員警在陳男背包內查獲疑似燃燒後帶粉末的玻璃球，及安非他命1包含袋重約15公克。圖／讀者提供

反毒 台南 毒品

延伸閱讀

巴拉圭查獲4噸古柯鹼 破獲量刷新境內紀錄

毒駕男撞死警察 蘇一峰：需要政府公權力取締電子煙

北市聯醫仁愛院區照服員到職不到3個月 疑吸毒遭抓非首次

影／北市公立醫院委外照服員常恍惚鼻上有白粉 院方報警查獲用毒

相關新聞

獨／警政監林明佐貪瀆案 台中名律師捲入洩密遭搜索50萬交保

刑事局三線二星警政監林明佐擔任台中市刑大隊長期間，和中部超大型博弈集團交往甚密，又疑因中美人計提前洩漏偵辦行動，台中地檢...

掃黑打詐！北市檢警「靖城」 逮北聯幫北武堂主等9人送辦

台南區漁會理事長林士傑遭狙殺命案後，行政院長卓榮泰要求全國展開掃黑肅貪行動，台北市檢警鎖定掃蕩北聯幫北武堂黃姓堂主，據調...

台南男深夜遊蕩 警好心提醒背包關好…卻見滿袋石頭裡藏毒

台南市警二分局員警昨巡邏時，見43歲陳姓男子騎機車在外徘徊且身上背包未拉上，趨前想提醒他將背包關上時，看到背包內很多石頭...

影／市價1折！刑事局破近年最大宗仿冒精品 5000件假貨侵權2億元

刑事局智財大隊偵二隊破獲近年最大宗仿冒精品案，查獲王姓業者等3人，扣案仿冒精品近5000件，侵權市值超過2億元，部分商品...

林士傑低調出殯 未辦公祭

南市區漁會理事長林士傑十天前被槍殺，昨低調出殯未辦公祭，親友於靈柩旁繞棺道別，林的女兒林依婷手捧父親遺照跟在靈車後方；綠...

桃機違停賓士 拒攔檢衝撞警車

航空警察局保安警察大隊十六日深夜在桃園機場執行交通疏導勤務，二度欲攔查一輛違停賓士車，遭對方拒檢衝撞，員警連開十三槍，至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。