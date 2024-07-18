台南男深夜遊蕩 警好心提醒背包關好…卻見滿袋石頭裡藏毒

台南市警二分局員警昨巡邏時，見43歲陳姓男子騎機車在外徘徊且身上背包未拉上，趨前想提醒他將背包關上時，看到背包內很多石頭，自稱蒐集奇石外，員警瞥見一只可疑的玻璃球，經追問後查獲安非他命1包含袋重約15公克，詢後將他依違反危害防制條例罪嫌毒品罪嫌送辦。

市警二分局中正派出所副所長顏呈叡及警員徐承佑，昨凌晨1時許在海安路與府前路口見陳騎乘機車，背上包包未拉上，趨前攔停欲提醒他，注意保管自身攜帶的物品，以免物品掉落，卻在他的背包內看見有很多石頭，便好奇追問。

然而，他稱上山蒐集奇石，眼尖的副所長發現石頭外，還有疑似燃燒後帶粉末的玻璃球，進而查獲陳非法持有第二級毒品安非他命1包，經帶回派出所詢問。據調查，他辯稱是自己吸食用，惟員警持保留態度，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，並往上溯源去追查毒品來源。

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