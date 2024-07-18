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獨／警政監林明佐貪瀆案 台中名律師捲入洩密遭搜索50萬交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局三線二星警政監林明佐擔任台中市刑大隊長期間，和中部超大型博弈集團交往甚密，又疑因中美人計提前洩漏偵辦行動，台中地檢署除將林、博弈集團陳姓負責人等聲押獲准，又查出台中1間頗具規模的律師事務所也捲入，昨第四波搜索帶回洪姓主持律師，依洩密罪嫌命50萬元交保。

經查，昨被檢方搜索的律師事務所在台中經營多年，旗下多名律師、實習律師，也因和警界有密切來往，除有警察轉任過去的律師外，也受不少警方轉介案件。

台中地檢昨指揮廉政署中調組赴該律師事務所搜索，帶回洪姓主持律師依洩密罪嫌偵辦。檢廉查出，林明佐案涉及洗錢的博弈集團，除在台共犯，也有幹部在菲律賓落網，後來博弈集團透過關係輾轉找上該事務所。

檢廉掌握，洪姓律師受博弈集團委任後，涉嫌在其中穿針引線，或是到地檢署偵查庭陪被告偵訊時，將內部訊息傳遞出去，檢方偵辦過程察覺消息走漏，意外又發現案外案，昨指揮中調組發動第四波搜索。據了解，洪到案坦承洩密，檢方訊後依洩密罪嫌命他50萬元交保。

全案起因於，台中市刑大去年偵辦該博弈集團時，搜索前據點卻早已搬移、查扣金流也不如預期，懷疑有內鬼洩密，中檢掌握林明佐和電競聯盟前徐姓董事長交好，懷疑林中了美人計，由林將偵辦行動洩露給徐，徐再居中轉傳與博弈集團，導致林明佐成了警界最高階的詐團內鬼。

此外，中檢去年偵辦中部地區超大博弈集團期間，包括綽號「小古」的陳姓負責人、幹部等疑收到風聲，提前買機票要出國避風頭，所幸檢方在機場攔截陳，當時就命他1000萬元交保，但陳旗下1名李姓幹部卻已逃亡菲律賓，檢警透過國際刑警組織已在菲國逮到李。

中檢5月1日先是傳喚徐女到案，依賭博、洗錢等罪嫌命她300萬元交保，隔天2日搜索林明佐位於刑事局辦公室、台北住處，發現戶頭至少有2000多萬元不明資金，屋內也藏了上百萬元，依貪汙等6重罪嫌聲押獲准；5月7日再兵分14路，針對博弈集團在南屯區招待所等地搜索。

檢廉5月22至24日再發動第三波搜索，帶回博弈集團陳姓負責人、涉嫌幫洗錢的史姓前記者等人，均依洗錢、賭博等罪嫌聲押禁見。

林明佐。圖／報系資料照
林明佐。圖／報系資料照

博弈 律師 洗錢 警察

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