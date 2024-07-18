影／市價1折！刑事局破近年最大宗仿冒精品 5000件假貨侵權2億元

刑事局智財大隊偵二隊破獲近年最大宗仿冒精品案，查獲王姓業者等3人，扣案仿冒精品近5000件，侵權市值超過2億元，部分商品甚至與原廠防偽技術雷同，需用原廠儀器辨識，全案警詢後依違反商標法罪，移送台中地檢署，全案今早將由智財大隊副大隊長徐名谷說明此案。

刑事局智財大隊偵二隊近日情蒐時，在台中市發現有商家聲稱販售二手精品，然實際卻販售疑似仿冒商品，成立專案小組並進行偵查，經採證後委請商標權利人辨識確認為仿冒商品，鎖定2間販售店家。

專案小組進行長期蒐證、跟監埋伏後，確認涉案人進貨及倉儲場所，發現王姓業者等人，長期從大陸地區進口仿冒商品，且分別開設精品店於台中市區內，以市價1折起販售大量仿冒精品，商品種類包含髮飾、首飾、服飾、包款、鞋類、墨鏡及生活用品等，店裡擺放商品幾乎皆為仿冒商品。

專案小組旋即在今年4月間，持台中地院搜索票，針對2處營業場所執行搜索，共計查獲王姓業者等3人到案，扣案仿冒精品近5000件，全案警詢後，將依違反商標法罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

智財大隊偵二隊指出，案經商標權人辨識扣案物，確認皆為仿冒商品，然部分查扣物竟與原廠防偽技術趨近雷同，難以辨別真仿品，需使用原廠儀器方得辨識。全案經估算侵權市值逾2億元，危害商標權人法益甚鉅，為近年來偵破扣案件數及侵權市值最大宗的仿冒精品案件。

智財大隊呼籲，依據商標法規定，明知他人所為近似商標商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金，警方保護台灣智慧財產權決心不容挑戰，呼籲民眾勿有僥倖心理販售仿冒商品，警方將持續針對相關違法案件加強查緝，以確保智慧財產權保護的完善。