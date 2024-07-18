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桃機違停賓士 拒攔檢衝撞警車

聯合報／ 記者黃仲明／桃園報導

航警局前晚在機場攔檢違停賓士車時遭衝撞，警方開十三槍仍被兔脫。圖／航警局提供
航警局前晚在機場攔檢違停賓士車時遭衝撞，警方開十三槍仍被兔脫。圖／航警局提供
航空警察局保安警察大隊十六日深夜在桃園機場執行交通疏導勤務，二度欲攔查一輛違停賓士車，遭對方拒檢衝撞，員警連開十三槍，至少七槍打中車身但仍被兔脫，事後尋獲該車，駕駛已逃逸，正鎖定身分追緝中。

據調查，前晚十時許，航警局保大隊員警執行交通疏導勤務時，在第二航廈航站北路發現一輛賓士車違規停車，員警上前欲盤查時，聞到異味，駕駛疑似毒駕，拒檢加速駛離。

員警立即通報，航警局調監視器追查，發現該賓士車移停至航站南路公務停車格，通報線上巡邏車前往第二次盤查，結果遭對方加速衝撞，員警及時閃避，並開槍還擊。

賓士車仍兔脫，在國道二號內側車道高速逆向行駛，警方一度開車追捕，但考量時值深夜，賓士車又逆向行駛快車道，避免危及其他車輛，最後放棄追車。

桃園機場 警察 車道

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