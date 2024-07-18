林士傑低調出殯 未辦公祭

南市區漁會理事長林士傑昨天出殯，台南市議長邱莉莉（左三）、民進黨前中執委郭再欽（左二）也現身。記者黃宣翰／攝影 南市區漁會理事長林士傑十天前被槍殺，昨低調出殯未辦公祭，親友於靈柩旁繞棺道別，林的女兒林依婷手捧父親遺照跟在靈車後方；綠營地方政要低調送別，南市議長邱莉莉、民進黨前中執委郭再欽都現身，兩人與林皆涉及台南市正副議長賄選案，一審全無罪，二審審理中。

林士傑靈堂布置他生前登山照，四周白色蝴蝶蘭等鮮花，昨家祭儀式，家屬依親疏遠近祭拜，瞻仰儀容，在靈柩旁逆時鐘方向繞棺三次，靈柩隨即移上靈車前往火化，家屬在殯葬所大門前鞠躬拜謝送行的親友；林的女兒市議員林依婷手捧父親遺照，走在靈車後方，神情哀戚。

林士傑曾代表民進黨參選議員，當過農產運銷公司總經理，後選上南市區漁會理事長，被視為與市長黃偉哲友好的親市長派；雖未辦告別式，但約一百多人來送行，南市副市長趙卿惠、議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽等人都出席。

邱莉莉、郭再欽、林志展、林士傑等人被方檢方指控，前年十二月涉入正副議長選舉賄選，郭再欽操盤，林士傑涉在車內恐嚇國民黨南市議員方一峰，議長票不可投給無黨籍郭信良；一審認為方一峰證詞矛盾，其他事證不足，林士傑、邱莉莉等十人都判無罪。

林士傑遭槍殺案情仍膠著，台南市警局新任局長林國清十九日才上任，刑事局副局長林信雄昨南下參加專案會議，台南地檢署也派檢察官參加，持續偵辦行動。

專案小組之前帶回槍手棄置權利車內口罩比對出的張姓男子、購入權利車的臉書帳號擁有者卅多歲女子，檢方訊後都排除涉案；昨再帶回南部一間鈑金廠老闆和員工，兩人先後購入槍手棄置的第一輛權利車，以證人身分釐清。