聽新聞
test
0:00 / 0:00
林士傑低調出殯 未辦公祭
南市區漁會理事長林士傑十天前被槍殺，昨低調出殯未辦公祭，親友於靈柩旁繞棺道別，林的女兒林依婷手捧父親遺照跟在靈車後方；綠營地方政要低調送別，南市議長邱莉莉、民進黨前中執委郭再欽都現身，兩人與林皆涉及台南市正副議長賄選案，一審全無罪，二審審理中。
林士傑靈堂布置他生前登山照，四周白色蝴蝶蘭等鮮花，昨家祭儀式，家屬依親疏遠近祭拜，瞻仰儀容，在靈柩旁逆時鐘方向繞棺三次，靈柩隨即移上靈車前往火化，家屬在殯葬所大門前鞠躬拜謝送行的親友；林的女兒市議員林依婷手捧父親遺照，走在靈車後方，神情哀戚。
林士傑曾代表民進黨參選議員，當過農產運銷公司總經理，後選上南市區漁會理事長，被視為與市長黃偉哲友好的親市長派；雖未辦告別式，但約一百多人來送行，南市副市長趙卿惠、議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽等人都出席。
邱莉莉、郭再欽、林志展、林士傑等人被方檢方指控，前年十二月涉入正副議長選舉賄選，郭再欽操盤，林士傑涉在車內恐嚇國民黨南市議員方一峰，議長票不可投給無黨籍郭信良；一審認為方一峰證詞矛盾，其他事證不足，林士傑、邱莉莉等十人都判無罪。
林士傑遭槍殺案情仍膠著，台南市警局新任局長林國清十九日才上任，刑事局副局長林信雄昨南下參加專案會議，台南地檢署也派檢察官參加，持續偵辦行動。
專案小組之前帶回槍手棄置權利車內口罩比對出的張姓男子、購入權利車的臉書帳號擁有者卅多歲女子，檢方訊後都排除涉案；昨再帶回南部一間鈑金廠老闆和員工，兩人先後購入槍手棄置的第一輛權利車，以證人身分釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言