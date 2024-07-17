林士傑遭槍殺案 帶回汽車板金廠員工、老闆查證後請回

台南檢警偵辦南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，今天在南部地區帶回購入第一輛權利車的汽車板金廠連姓員工，他買車持有1年後，再把車子賣給謝姓老闆，老闆後來再轉賣，檢方要求警方以證人身分詢問2人，檢方複訊後排除與本案有關，晚間請回。

檢方指出，專案小組今調查曾經手買賣涉案權利車的連姓男子及其謝姓老闆，晚間訊問2名男子後認尚乏事證足證其等涉案，諭知請回。檢方表示，專案小組將持續積極偵辦，全力緝凶。

林士傑本月8日清晨在台南市南區住家門口遭人槍殺，槍手犯案後逃亡曾分別駕駛2輛權利車及1輛機車，但2輛汽車已遭縱火及潑灑強酸滅證，專案小組「以車追人」，今天在南部地區帶回汽車板金廠連姓員工和謝姓老闆，2人曾先後購買犯嫌作案後第一輛權利車，除帶回查證外，將再追查車子賣出的最後流向。