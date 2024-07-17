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林士傑遭槍殺案 權利車買賣2男未涉案將請回
台南檢警偵辦台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，專案小組今天在高雄市帶回涉及槍手駕駛第1輛權利車買賣的2名男子，初步認定未涉案，訊後將請回。
台南市警局刑警大隊長張文源今晚接受媒體聯訪指出，警方追查槍手作案車輛及流向，帶回的男子有說明第1輛汽車轉手給何人，警方將持續分析重整資料，絕對會破案。
警方表示，這名男子是汽車板金廠員工，曾實際購入槍手作案用第1輛權利車，持有1年後再把汽車賣給板金廠老闆，老闆後來又轉賣，檢方要求警方以證人身分偵詢2人。
台南地檢署告訴中央社記者，38歲連男和板金廠老闆是證人，初步判定未涉案，專案小組還有些問題必須釐清，但訊後將請回。
林士傑8日清晨在台南市南區住家門口遭人槍殺，槍手犯案後逃亡曾分別駕駛2輛權利汽車及1輛機車，但2輛汽車已遭縱火及潑灑強酸滅證，專案小組以車追人，全力釐清槍手身分及犯案動機。
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