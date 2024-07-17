快訊

林士傑命案 再逮1名疑似購買作案權利車男子

遭川普點名「疲軟」後日圓強升逾1% 美元指數重貶0.6%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市區漁會林士傑命案 再逮1名疑似購買作案權利車男子

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南檢警偵辦南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，專案小組在南部地區帶回一名疑似實際購入第一輛權利車的男子，這名男子疑似涉及槍手駕駛第一輛車的買賣，專案小組拘捕他後，將帶回調查釐清。

林士傑本月8日清晨在台南市南區住家門口遭人槍殺，槍手犯案後逃亡曾分別駕駛2輛權利汽車及1輛機車，但2輛汽車已遭縱火及潑灑強酸滅證，專案小組「以車追人」，今天在南部地拘提一名男子，他疑似曾購買犯嫌作案後第一輛權利車，警方除帶回查證，將再追查他把車賣出的流向。

據悉，林士傑被槍擊身亡當天，專案小組追查槍手作案車輛發現，槍手駕駛第1輛本田權利汽車犯案後，先逃往2.5公里外的南區新建路53巷停車場放火滅證，再開第二輛三菱權利汽車逃往高雄，接著又在高屏交界轉騎另輛機車離去。

林士傑命案發生後，槍手作案後將作案轎車開到台南市南區新建路53巷停車場燒車、滅證，警方在場蒐證。圖／民眾提供
林士傑命案發生後，槍手作案後將作案轎車開到台南市南區新建路53巷停車場燒車、滅證，警方在場蒐證。圖／民眾提供

停車場 台南 林士傑 槍擊 縱火

延伸閱讀

「以車追人」林士傑遭槍殺案 專案小組拘捕涉權利車買賣男子

林士傑遭槍殺出殯 邱莉莉、郭再欽到場送他最後一程

林士傑遭槍擊身亡今低調出殯 家屬哀傷送別

影／林士傑遭狙擊後雄警掃黑 查到重軍火男擁霰彈槍

相關新聞

南市區漁會林士傑命案 再逮1名疑似購買作案權利車男子

台南檢警偵辦南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，專案小組在南部地區帶回一名疑似實際購入第一輛權利車的男子，這名男子疑似涉及槍...

雲林首富之鄉麥寮鄉...代表會主席疑涉案 檢警搜索帶回偵訊

雲林縣麥寮鄉代表會主席韓青山，疑涉廢棄物清理法，雲林地檢署會同警方，今天兵分多路搜索，並帶回韓青山等人，雲林地檢署只證實...

「以車追人」林士傑遭槍殺案 專案小組拘捕涉權利車買賣男子

台南檢警偵辦南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，南檢今天證實，專案小組已拘捕1名男子，這名男子涉及槍手駕駛權利車的買賣

三重祖孫命案...家屬盼「重新清潔房屋」 新北檢：房屋盡速發還

新北市三重區今年5月發生祖孫3人滅門命案，與69歲劉姓岳母、30歲陳姓妻子、3歲繼子同住的張姓女婿，涉嫌殺害3人遭羈押禁...

影／拒檢衝撞警車遭開13槍 航警尋獲賓士車進行採證

桃園國際機場昨（16日）晚10時37分驚傳槍響，航警局保安大隊警員執行交通疏導勤務時，警員發現一輛違停的賓士車駕駛疑似毒...

泰國妹來台賣淫占3.6% 移民署：將強化查緝

萬華警方前天大動作掃黃，在應召站查獲51名應召女，8成以上是泰國籍，對此，移民署表示，已促請外交部及交通部觀光署等目的事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。