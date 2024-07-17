南市區漁會林士傑命案 再逮1名疑似購買作案權利車男子

台南檢警偵辦南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，專案小組在南部地區帶回一名疑似實際購入第一輛權利車的男子，這名男子疑似涉及槍手駕駛第一輛車的買賣，專案小組拘捕他後，將帶回調查釐清。

林士傑本月8日清晨在台南市南區住家門口遭人槍殺，槍手犯案後逃亡曾分別駕駛2輛權利汽車及1輛機車，但2輛汽車已遭縱火及潑灑強酸滅證，專案小組「以車追人」，今天在南部地拘提一名男子，他疑似曾購買犯嫌作案後第一輛權利車，警方除帶回查證，將再追查他把車賣出的流向。