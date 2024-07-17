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雲林首富之鄉麥寮鄉...代表會主席疑涉案 檢警搜索帶回偵訊
雲林縣麥寮鄉代表會主席韓青山，疑涉廢棄物清理法，雲林地檢署會同警方，今天兵分多路搜索，並帶回韓青山等人，雲林地檢署只證實韓青山被帶回偵訊，詳情不願多透露，雲林地檢署表示，目前全案仍在處理中。
被喻為雲林首富之鄉的麥寮鄉，近來因各地頻遭人傾倒大量廢棄物，不僅偏僻農地，甚至在公有地也遭任意傾倒廢棄物，檢警專案掃蕩，取締多起砂石車疑有北廢南運，連月來刑事局中區打擊犯罪中心深入調查，認為案情不單純，疑有地方人士涉案，即報請雲林地檢署指揮偵辦。
雲林檢警多方搜證後，昨天兵分多路搜索，帶回麥寮鄉主席韓青山等人進行偵訊。雲林地檢署指出，這起廢棄物清理法案件還在偵查中，相關細節不便透露。
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