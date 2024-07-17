三重祖孫命案...家屬盼「重新清潔房屋」 新北檢：房屋盡速發還

新北市三重區今年5月發生祖孫3人滅門命案，與69歲劉姓岳母、30歲陳姓妻子、3歲繼子同住的張姓女婿，涉嫌殺害3人遭羈押禁見至今。家屬今召開記者會反映，事發至今已2個多月，案發地租屋處的房東與社區管委會都想重新清潔房屋，希望檢方能讓家屬回去招魂和整理物品。新北地檢署表示，家屬的需求檢方已經收到，將儘速發還房屋以便後續處理。

今年5月11日新北市三重區一處出租豪宅發生祖孫3人滅門血案，張姓女婿疑似因缺錢、債務和外遇等問題，與妻子、岳母發生激烈爭執，徒手掐死母女倆和3歲繼子後，潛逃至台中落網。

家屬昨在記者會中質疑，張男推稱是臨時起意，實際上卻是心思縝密計畫行凶，除竊取手機與其他家屬對話、持信用卡盜刷、將死者銀行帳戶餘額全部轉移到自己名下，還跟與保險業務洽談理賠，卻在落網後，打算做精神鑑定試圖逃避刑責，讓家屬相當憤怒，也懇請檢察官明察、法官重判。

家屬另表示，全案發生至今已2個月，不僅房屋仍在封鎖當中，也不見檢察官進行命案現場模擬。對此，新北檢則回應，全案檢方仍按既定計畫偵查中，檢察官會儘速處理。