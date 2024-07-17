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影／拒檢衝撞警車遭開13槍 航警尋獲賓士車進行採證

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

桃園國際機場昨（16日）晚10時37分驚傳槍響，航警局保安大隊警員執行交通疏導勤務時，警員發現一輛違停的賓士車駕駛疑似毒駕，上前盤查卻拒檢並加速駛離，警方調閱機場監視器鎖定該車位置並進行第2次盤查，該車卻突然加速衝撞、逆向逃往國道，警員依法連開13槍並開車追捕。航警稍早尋獲該車並拖回航警局採證，目前已掌握犯嫌身分將持續追捕到案。

航警局保安警察大隊大隊長黃明凱表示，昨晚衝撞警車之黃色賓士車兩次拒檢，該車駕駛於第二次拒檢時駕車衝撞同仁及警用車輛，所幸同仁及時閃避沒有受傷。賓士車衝撞警車時情況危急，第一線同仁判斷現場沒有民眾及車輛行駛經過的情況下正確使用槍械。

此外，由於該輛賓士車逃逸時高速於國道二號內側車道逆向行駛，同仁一開始雖然有開車在後方進行追捕，但時值深夜，賓士車又逆向行駛於內側快車道，為顧及國道上其他車輛的交通安全，警方最後只能放棄追車。事後同仁立即調閱監視器、通知鄰近分局，不久就在圳頭交流道附近、國際路一段尋獲該輛黃色賓士租賃車。

黃明凱指出，警方尋獲該車時，駕駛人已逃之夭夭，車輛左前輪的輪胎已完全破碎，車身左側因撞擊警車留下明顯刮痕、右側車頭半毀，車身左後方發現7個未貫穿到車內的彈孔。目前已對車輛進行蒐證，並掌握租賃公司車籍資料、駕駛人身分，將循線查緝犯嫌到案釐清逃逸原因。

衝撞警車的黃色賓士租賃車被拖回航警局採證，車輛左後方有7個彈孔。記者黃仲明／攝影
衝撞警車的黃色賓士租賃車被拖回航警局採證，車輛左後方有7個彈孔。記者黃仲明／攝影
黃色賓士租賃車右側車頭，因撞擊另外一台民眾自用小客車而損毀。記者黃仲明／攝影
黃色賓士租賃車右側車頭，因撞擊另外一台民眾自用小客車而損毀。記者黃仲明／攝影
遭衝撞的警車目前安置於航警局內，右側車頭半毀。記者黃仲明／攝影
遭衝撞的警車目前安置於航警局內，右側車頭半毀。記者黃仲明／攝影
黃色賓士租賃車內部情形。記者黃仲明／攝影
黃色賓士租賃車內部情形。記者黃仲明／攝影
黃色賓士租賃車被拖回航警局採證，車輛左側因衝撞警車留下一道明顯刮痕。記者黃仲明／攝影
黃色賓士租賃車被拖回航警局採證，車輛左側因衝撞警車留下一道明顯刮痕。記者黃仲明／攝影

國道 監視器 警車

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