泰國妹來台賣淫占3.6% 移民署：將強化查緝
萬華警方前天大動作掃黃，在應召站查獲51名應召女，8成以上是泰國籍，對此，移民署表示，已促請外交部及交通部觀光署等目的事業主管機關，嚴格把關簽證或資格審查，並將強化境線口詢作業及聯合執法機關加強境內查處。
移民署說，統計自2022年10月13日至2024年4月30日止，泰國籍入境計59萬5963人次，來台違規率為3.6%，移民署針對有疑慮的泰國籍旅客，經口詢後予以拒入人數657人（拒入率為65.7%）。
移民署表示，相關機關已針對泰國籍旅客利用免簽證來台機制持續溝通協調，目前相關管理措施尚能有效掌控違法情況，將持續發揮境內、境線及境外3道防線，杜絕外來人口利用免簽證或其他便利措施來台從事不法或遭不法集團剝削利用。
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