泰國妹來台賣淫占3.6% 移民署：將強化查緝

萬華警方前天大動作掃黃，在應召站查獲51名應召女，8成以上是泰國籍，對此，移民署表示，已促請外交部及交通部觀光署等目的事業主管機關，嚴格把關簽證或資格審查，並將強化境線口詢作業及聯合執法機關加強境內查處。

移民署說，統計自2022年10月13日至2024年4月30日止，泰國籍入境計59萬5963人次，來台違規率為3.6%，移民署針對有疑慮的泰國籍旅客，經口詢後予以拒入人數657人（拒入率為65.7%）。