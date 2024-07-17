北市聯醫仁愛院區照服員到職不到3個月 疑吸毒遭抓非首次
台北市立聯合醫院仁愛院區護理之家傳出照服員疑似吸毒事件，該員昨天下午被發現上班期間疑似吸食毒品，經院方報警處理，目前該員已離職，據悉此次已不是第一次疑似行為。
仁愛院區副院長林志陵表示，日前發現新進報到服務未滿3個月的男性員工於上班時間，鼻子周圍有白色粉末，懷疑該名員工疑似吸食毒品，同仁立即通報主管至現場處理，並同步通知醫院駐警隊及向轄區派出所報案。
林志陵說，員警抵達護理之家了解後，將該名員工帶至警察局後續調查，目前該員已離職，仁愛院區同步全面清查護理之家環境安全。他強調，院方致力維護來院民眾及住院病人安全的就醫環境，對毒品更是零容忍，以確保提供病人、員工安全與專業的醫療環境。
據悉，該名照服員5月中旬到職護理之家，照顧對象主要為長期臥病在床；院方先前曾發現該員有疑似行為，儘管該員當時稱是其他物品，院方也特別留意該員，昨天已是第2次發現該員疑似行為，便報警處理。
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