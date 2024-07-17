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彰化議員服務處被開槍 竟是外甥洩憤破壞 6人遭起訴
彰化縣議員楊竣程因與曾姓外甥有債務糾紛，今年4月7日凌晨曾男率5名友人到楊的鹿港服務處涉嫌持空氣槍射擊鐵捲門數槍洩憤，另5名同夥分持棍棒砸盆栽及鐵捲門，彰化地檢署依妨害秩序罪嫌起訴6人。
檢警調查，曾男(24歲)因不滿舅舅楊竣程不清償債務，4月7日凌晨1點多與賴男、鄭男、羅男、彭男、方男等5名友人飲酒後，要5人陪他去楊竣程服務處，曾男到場後即架設手機錄影，並自對向馬路奔向楊服務處以空氣槍射擊鐵門至凹陷，5名友人則持鋁棒走到服務處前，以鋁棒砸凹鐵捲門及砸毀盆栽。
而楊竣程在案發後相當低調，且不願提告，並一度稱服務處被砸已經是2年前的事，直到警方請他說明時，才證實有此事。
由於服務處距離派出所僅約700公尺，引起地方關切，事後6人被拘提到案，並查獲空氣槍一把、塑膠子彈8顆及梠棒，檢方將曾男20萬元交保，其餘被告2萬元交保，彰化地檢署今天偵結，依妨害秩序罪將6人起訴。
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