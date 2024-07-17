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影／北市公立醫院委外照服員常恍惚鼻上有白粉 院方報警查獲用毒

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區一家公立醫院，院方委外照服員疑似長期使用愷他命毒品，遭醫院護理人員發現後報警，瑞安街派出所警員昨天接獲通報，將照服員帶回派出所偵辦。

37歲鄭姓委外照服員在公立醫院任職，平時看護行動不便的老人，負責換尿布衣服或翻身。醫院其他護理人員發現，鄭嫌時常精神恍惚，嘴上更有白色粉末，懷疑他使用毒品。

昨天傍晚醫院護理人員又發現鄭嫌嘴上有白色粉末，立即報警，警方趕到現場，鄭嫌已經擦掉粉末，但神情恍惚好像喝醉。

醫院人員表示，鄭嫌在工作時施用毒品，且鼻子周遭常有白色不明粉末，警方檢查鄭嫌隨身物品，在他胸前識別證卡套內，查獲愷他命一包(重量約1.1公克)，全案依毒品罪嫌帶返所偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市一家公立醫院，委外照服員使用毒品，遭轄區警方逮捕。記者廖炳棋/翻攝
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台北市一家公立醫院，委外照服員使用毒品，遭轄區警方逮捕。記者廖炳棋/翻攝
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毒品 照服員

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