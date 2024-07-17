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高雄婦違停遇警大方開包受檢 忘了裡面還藏毒
高雄陳姓婦人開車到超商領包裹，卻因轎車違規停車引來員警盤查；她大方打開背包受檢，不料，夾層內還有她幾個月前涉嫌購買的毒品海洛因，立即被捕，懊腦不已。
據了解，7月15日晚間10時許，陳姓婦人（50歲）開車到高雄市鳳山區武營路某超商，領了包裹後，因轎車違停，引來鳳山警分局員警盤查。
陳婦否認攜帶違禁物品，也大方打開背包讓員警查看，沒想到，背包夾層內有紙張包裹的物品，她驚覺，是幾個月前自己購買的海洛因，手足無措。員警要她打開紙張，才發現包著3小包海洛因，共1.3公克，員警立刻逮捕陳婦。據悉，陳婦承認持有並吸食毒品，警方依違反毒品危害防制條例罪嫌，將她移送法辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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