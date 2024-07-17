彰化議員楊竣程服務處遭空氣槍射擊 6嫌起訴

國民黨彰化議員楊竣程服務處4月遭人持空氣槍、鋁棒破壞，彰化地檢近日偵結，依攜帶凶器在公眾得出入場所聚集3人以上實施強暴及恐嚇等罪嫌，將楊竣程曾姓外甥等6人起訴。

彰化地方檢察署今天公布起訴書，曾姓外甥與楊竣程有債務糾紛，不滿楊竣程未清償債務，於今年4月7日凌晨1時35分許，與5名友人前往楊竣程位在鹿港鎮服務處。

曾姓外甥先在車上架設手機錄影，隨即持無殺傷力空氣槍，開槍射擊服務處鐵門導致凹陷；5名友人則從駕駛車輛後車廂分別拿取鋁棒，敲擊服務處鐵門及門口盆栽，導致鐵門與盆栽損壞。楊竣程針對毀損部分未提告。

被告6人均供稱是在酒後犯案，由曾姓外甥要求其餘5人陪同前往楊竣程服務處，分持空氣槍、鋁棒破壞。

檢察官認為，6人在案發前已知邀集目的是聚眾尋仇洩憤，主觀上已有在公眾出入場所聚集3人以上且將對他人施暴的認識，客觀上均有下手實施強暴行為的行為分擔，且攜帶凶器、聚集3人以上施暴會造成他人危害、恐懼不安。

檢方表示，6人觸犯刑法意圖供行使之用而攜帶凶器在公眾得出入場所聚集3人以上實施強暴及恐嚇等罪嫌，依法提起公訴。