林士傑遭槍擊身亡今低調出殯 家屬哀傷送別

南市區漁會理事長林士傑今天出殯，家屬走在靈車後方，陪他走完最後一程，場面哀戚。記者黃宣翰／攝影

南市區漁會理事長林士傑本月8日在住處前遭槍擊身亡，家屬今天上午辦理家祭，不辦告別式後低調出殯。家祭儀式上午8點在市立殯儀館景行廳進行，靈堂正中央布置林士傑生前登山照，四周滿白色蝴蝶蘭等鮮花，儀式莊嚴肅穆。家祭結束後，親友傷心為他送行，陪他走完他人生最後一程。

林士傑家祭今天上午8點起，在台南市立殯儀館景行廳舉行。家屬依親疏遠近祭拜，在場親友並瞻仰儀容，見他最後一面，向他做最後的道別。親友於靈柩旁逆時鐘方向繞棺三次後，表示不捨，由葬儀社工作人員將靈柩移上靈車後出殯。

包括台南市議會議長邱莉莉、台南市副市長趙卿惠、民進黨前中執委郭再欽等人約1百多人，都到殯儀館送林士傑最後一程，並向他道別。林士傑的女兒女市議員林依婷手捧父親遺照，走在靈車後方，場面哀戚。

7月8日約清晨5點40分，林士傑出門前往登山之際，在台南市南區新樂路自宅門口遭到槍擊，監視器畫面顯示，槍手埋伏於附近，待林士傑現身後方上前近距離開槍隨後駕車逃逸。經法醫解剖鑑定顯示，林身中11槍，其中5槍貫穿胸腔死亡。案發迄今10天，警方仍持續以車追人，清查犯嫌作案使用後棄置權利車等流向。

南市區漁會理事長林士傑今天出殯，家屬親友為他送行。記者黃宣翰／攝影