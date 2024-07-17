快訊

江坤俊捲性騷風波！鄭凱云前同事揭「其實他是不能認錯」內幕

川普遇襲後共和黨全代會維安緊繃 一持槍被捕一遭警擊斃

日本旅遊遇闌尾炎！台人「1原因」被醫院拒收 靠駐大阪辦事處撿回一命

影／林士傑遭狙擊後雄警掃黑 查到重軍火男擁霰彈槍

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

南市區漁會理事長林士傑遭狙擊，高雄警方肅槍掃黑行動，也查緝台南、高雄交界不法分子，發現5月間曾涉槍枝案的劉姓男子，另涉嫌擁有槍械。警方動員查緝他，在他租處搜出美製霰彈槍等5枝長短槍，依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

據了解，5月上旬，高雄市警湖內分局據報，路竹區1處空地有多名男子聚集，形跡可疑，警方據報趕到，人已散去，不過警方卻在空地角落，發現多把槍枝，事後警方追查多人涉案，綽號「神經」的劉姓男子（42歲）便是其中之一，不過他在這群人當中，只是外圍分子。

當7月8日林士傑遭狙擊死亡，警政署展開全國肅槍掃黑行動，高雄市刑警大隊偵八隊也追查可疑擁槍分子，接獲情資，發覺劉姓男子在被捕交保後，仍疑擁有槍械，追查他的去處，7月10日與高雄市保安大隊特勤中隊及保三總隊員警攻堅，在屏東市大豐路某汽車旅館，查獲劉姓男子邀酒店妹剛度雲雨，他見警方進入房內，立即高舉雙手投降，經警方搜出些許安非他命。

警方帶劉姓男子到高雄市鳳山區建國路二段租處，果然在廚房搜出1枝美製雷明登870型（Remington Model 870）霰彈槍、3把空氣手槍、1把外型與警用PPQ手槍相同的鎮暴手槍。

據悉，劉稱這批手槍是朋友寄放。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署，劉獲5萬元交保。

高雄市刑大查獲劉姓男子涉嫌擁有霰彈槍等槍械。記者林保光／攝影
高雄市刑大查獲劉姓男子涉嫌擁有霰彈槍等槍械。記者林保光／攝影
高雄市刑大查獲劉姓男子涉嫌擁有霰彈槍等槍械。記者林保光／攝影
高雄市刑大查獲劉姓男子涉嫌擁有霰彈槍等槍械。記者林保光／攝影
高雄市刑大與特勤員警攻堅查槍。記者林保光／翻攝
高雄市刑大與特勤員警攻堅查槍。記者林保光／翻攝
高雄市刑大查獲劉姓男子涉嫌擁有霰彈槍等槍械。記者林保光／攝影
高雄市刑大查獲劉姓男子涉嫌擁有霰彈槍等槍械。記者林保光／攝影

林士傑 槍枝 高雄市

延伸閱讀

林士傑命案 警方追權利車流向在高雄再逮1女

林士傑心腹當「詐團首腦」案情曝 與槍殺關聯尚未排除

林士傑遭槍擊命案 外傳槍手已遭滅口？

林士傑遭槍殺案「口罩男」賣權利車 檢方複訊認事證不足請回

相關新聞

影／林士傑遭狙擊後雄警掃黑 查到重軍火男擁霰彈槍

南市區漁會理事長林士傑遭狙擊，高雄警方肅槍掃黑行動，也查緝台南、高雄交界不法分子，發現5月間曾涉槍枝案的劉姓男子，另涉嫌...

假釋男殺妻稱喝毒失去意識 嗆檢「你們有喝過咖啡包嗎？」

男子徐旻誼遭控不滿入獄時妻子被包養，2021年拿23公分長的關刀模型毆妻，硬捅對方喉嚨，還拿祭拜用的銅錢塞嘴，她脾臟破裂...

漁船走私900公斤K他命 同夥異想天開竟「跳海」引開海巡

高雄籍連鴻號漁船前年2月接運900多公斤K他命搶灘，許姓船長擔心安檢時被海巡發現，請陳姓同夥在港內演出「跳海」戲碼，趁海...

影／台中毒犯陽台丟海洛因交易「零接觸」警蒐證抓人

台中市康姓男子涉嫌毒品不法，利用住處公寓作為交易地點，還採取「零接觸」方式，從5樓陽台丟擲毒品，讓交易對象在一樓撿拾，警...

台南男在家陽台種大麻自用 這理由向法官求情判2年8月

林姓男子以通訊軟體向網友取得大麻種子後，自去年7月中旬起，在台南住處種植大麻共計14株，其中4株已收成，他將倒吊風乾後大...

影／桃機傳槍響！疑毒駕拒檢衝撞警車逃逸 航警開13槍制止追緝

桃機驚傳槍響！航警局保安大隊警員昨（16日）晚22時許執行交通疏導勤務時，發現一輛違停的賓士租賃車內飄出濃厚塑膠味、疑似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。