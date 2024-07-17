影／林士傑遭狙擊後雄警掃黑 查到重軍火男擁霰彈槍

南市區漁會理事長林士傑遭狙擊，高雄警方肅槍掃黑行動，也查緝台南、高雄交界不法分子，發現5月間曾涉槍枝案的劉姓男子，另涉嫌擁有槍械。警方動員查緝他，在他租處搜出美製霰彈槍等5枝長短槍，依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

據了解，5月上旬，高雄市警湖內分局據報，路竹區1處空地有多名男子聚集，形跡可疑，警方據報趕到，人已散去，不過警方卻在空地角落，發現多把槍枝，事後警方追查多人涉案，綽號「神經」的劉姓男子（42歲）便是其中之一，不過他在這群人當中，只是外圍分子。

當7月8日林士傑遭狙擊死亡，警政署展開全國肅槍掃黑行動，高雄市刑警大隊偵八隊也追查可疑擁槍分子，接獲情資，發覺劉姓男子在被捕交保後，仍疑擁有槍械，追查他的去處，7月10日與高雄市保安大隊特勤中隊及保三總隊員警攻堅，在屏東市大豐路某汽車旅館，查獲劉姓男子邀酒店妹剛度雲雨，他見警方進入房內，立即高舉雙手投降，經警方搜出些許安非他命。

警方帶劉姓男子到高雄市鳳山區建國路二段租處，果然在廚房搜出1枝美製雷明登870型（Remington Model 870）霰彈槍、3把空氣手槍、1把外型與警用PPQ手槍相同的鎮暴手槍。