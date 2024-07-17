漁船走私900公斤K他命 同夥異想天開竟「跳海」引開海巡

高雄籍連鴻號漁船前年2月接運900多公斤K他命搶灘，許姓船長擔心安檢時被海巡發現，請陳姓同夥在港內演出「跳海」戲碼，趁海巡救援時調虎離山，但該船隔天仍被海巡查獲走私毒品，屏東地院依毒品罪判處許姓船長，陳姓、林姓同夥5年6月至6年徒刑，全案上訴後，高雄高分院今宣判維持原審刑度。

檢警調查，連鴻號漁船許姓船長前年1月接獲運毒集團成員「明哥」指示，前往小琉球外海接運48麻袋，重量約962公斤，以小包茶葉包裝掩護的K他命毒品，事成後許預估可獲得1500萬元報酬。

前年2月6日11時40分許，許男與林姓船員出海，同天下午4時許完成毒品轉運後，準備駛回小琉球漁港，抵港後，在岸上接應的陳姓同夥，找來3名友人協助搬貨。

同日晚間，毒品在準備運送上岸時，海巡人員對許男盤查，許為了引開海巡人員的注意，私下打電話給陳男，請陳男協助引開海巡人員，陳男左思右想，最終在安檢所附近上演「跳港」戲碼，成功吸引海巡人員前往救援。

原以為引開查緝人員就能順利搬貨，但許男一行人詭異行徑已引來查緝人員鎖定，隔天凌晨2時許，查緝人員見許男回到漁船附近，徵得他同意後打開已搬上岸的麻袋，檢驗後確認為K他命，當場逮捕在場的許男與林男。

包含許男、陳男、林男在內，連同當天協助搬貨的3人都被警方帶回問話，其中一名許姓搬運工，離開警局後起疑，跑到藏放麻袋的地點查看，果然發現裡面藏有毒品，隨即通報警方查獲。

屏東地院審理時，許男、林男均坦承運毒，陳男則稱當天跳海時，確實知道許男走私毒品，並找來3名友人協助搬貨。

法官綜合事證，認定許男等3人走私毒品，依運輸三級毒品罪判處船長許禎哲、同夥林永承、陳安福5年6月至6年徒刑，至於協助搬貨的3名同夥，因參與走私罪證不足，均判無罪。