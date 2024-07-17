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影／台中毒犯陽台丟海洛因交易「零接觸」警蒐證抓人
台中市康姓男子涉嫌毒品不法，利用住處公寓作為交易地點，還採取「零接觸」方式，從5樓陽台丟擲毒品，讓交易對象在一樓撿拾，警方經多月蒐證後，今年初收網，查扣海洛因、安非他命等毒品，台中地檢署近日偵結，依毒品罪起訴。
第二警分局在去年底獲報，康姓男子（36歲）涉販毒不法，以住所公寓作為交易毒品據點，交易手法是買家匯款後，康再把毒品從5樓住所往窗外丟，再讓買家自行撿取，藉以躲避警方查緝，「交易零接觸」。
警方經跟監蒐證3個月後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，今年1月持搜索票執行搜索、拘提，查獲毒品海洛因1包、安非他命7包（重16公克）、吸食器、分裝袋及手機等證物，全案詢後依毒品罪移請台中地檢署，近日偵結起訴。
警方調查，康嫌自認不與下游買家碰面，突發奇想以丟包方式交易，就能設下層層「斷點」逍遙法外，未料過程全遭警方蒐證，逃不過法網。
第二警分局長周俊銘表示，毒品對社會治安及家庭影響甚是嚴重，製造、運輸及販賣毒品，最重可處死刑或無期徒刑，呼籲民眾切莫因一時好奇誤入歧途，本分局將持續刨根溯源，斷絕一切毒品來源，展現緝毒決心。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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