快訊

江坤俊捲性騷風波！鄭凱云前同事揭「其實他是不能認錯」內幕

川普遇襲後共和黨全代會維安緊繃 一持槍被捕一遭警擊斃

日本旅遊遇闌尾炎！台人「1原因」被醫院拒收 靠駐大阪辦事處撿回一命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中毒犯陽台丟海洛因交易「零接觸」警蒐證抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市康姓男子涉嫌毒品不法，利用住處公寓作為交易地點，還採取「零接觸」方式，從5樓陽台丟擲毒品，讓交易對象在一樓撿拾，警方經多月蒐證後，今年初收網，查扣海洛因、安非他命等毒品，台中地檢署近日偵結，依毒品罪起訴。

第二警分局在去年底獲報，康姓男子（36歲）涉販毒不法，以住所公寓作為交易毒品據點，交易手法是買家匯款後，康再把毒品從5樓住所往窗外丟，再讓買家自行撿取，藉以躲避警方查緝，「交易零接觸」。

警方經跟監蒐證3個月後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，今年1月持搜索票執行搜索、拘提，查獲毒品海洛因1包、安非他命7包（重16公克）、吸食器、分裝袋及手機等證物，全案詢後依毒品罪移請台中地檢署，近日偵結起訴。

警方調查，康嫌自認不與下游買家碰面，突發奇想以丟包方式交易，就能設下層層「斷點」逍遙法外，未料過程全遭警方蒐證，逃不過法網。

第二警分局長周俊銘表示，毒品對社會治安及家庭影響甚是嚴重，製造、運輸及販賣毒品，最重可處死刑或無期徒刑，呼籲民眾切莫因一時好奇誤入歧途，本分局將持續刨根溯源，斷絕一切毒品來源，展現緝毒決心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市康姓男子從公寓陽台將毒品丟擲給交易對象，躲避警方查緝。記者陳宏睿／翻攝
台中市康姓男子從公寓陽台將毒品丟擲給交易對象，躲避警方查緝。記者陳宏睿／翻攝
台中市康姓男子從公寓陽台將毒品丟擲給交易對象，躲避警方查緝。記者陳宏睿／翻攝
台中市康姓男子從公寓陽台將毒品丟擲給交易對象，躲避警方查緝。記者陳宏睿／翻攝

公寓 死刑 毒品

延伸閱讀

台中市政府攜手旅宿業者 營造安心無毒住宿環境

新北警銷毀近億元毒品 「喵喵」咖啡包占最大宗

車班休息室搜出毒品北捷反應挨批慢半拍 議員指管理出現漏洞

餵毒竹籤戳腿又膠帶繞頭虐死女童 更三審認不宜輕縱改判17年10月

相關新聞

影／林士傑遭狙擊後雄警掃黑 查到重軍火男擁霰彈槍

南市區漁會理事長林士傑遭狙擊，高雄警方肅槍掃黑行動，也查緝台南、高雄交界不法分子，發現5月間曾涉槍枝案的劉姓男子，另涉嫌...

假釋男殺妻稱喝毒失去意識 嗆檢「你們有喝過咖啡包嗎？」

男子徐旻誼遭控不滿入獄時妻子被包養，2021年拿23公分長的關刀模型毆妻，硬捅對方喉嚨，還拿祭拜用的銅錢塞嘴，她脾臟破裂...

漁船走私900公斤K他命 同夥異想天開竟「跳海」引開海巡

高雄籍連鴻號漁船前年2月接運900多公斤K他命搶灘，許姓船長擔心安檢時被海巡發現，請陳姓同夥在港內演出「跳海」戲碼，趁海...

影／台中毒犯陽台丟海洛因交易「零接觸」警蒐證抓人

台中市康姓男子涉嫌毒品不法，利用住處公寓作為交易地點，還採取「零接觸」方式，從5樓陽台丟擲毒品，讓交易對象在一樓撿拾，警...

台南男在家陽台種大麻自用 這理由向法官求情判2年8月

林姓男子以通訊軟體向網友取得大麻種子後，自去年7月中旬起，在台南住處種植大麻共計14株，其中4株已收成，他將倒吊風乾後大...

影／桃機傳槍響！疑毒駕拒檢衝撞警車逃逸 航警開13槍制止追緝

桃機驚傳槍響！航警局保安大隊警員昨（16日）晚22時許執行交通疏導勤務時，發現一輛違停的賓士租賃車內飄出濃厚塑膠味、疑似...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。