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台南男在家陽台種大麻自用 這理由向法官求情判2年8月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子以通訊軟體向網友取得大麻種子後，自去年7月中旬起，在台南住處種植大麻共計14株，其中4株已收成，他將倒吊風乾後大麻花、葉放進菸斗點燃施用，桃園警方今年3月4日循線查獲，他辯稱，為舒緩憂鬱症所為，僅供己施用，法官認他製造第二級毒品罪處2年8月。

林於警詢、偵訊及審理時均坦承不諱，並有通訊軟體對話紀錄，且經警前往其居處執行搜索、附帶搜索，當場扣大麻植株10株、大麻成品1袋、大麻種子7顆等物，並在外套口袋扣得大麻花1包，均經鑑驗均含第二級毒品大麻成分，有調查局濫用藥物實驗室鑑定書、台灣尖端先進生技公司毒品證物檢驗報告佐證，事證明確。

台南地院認為，林自去年7月中旬起至今年3月4日為警搜索查獲時止，先後在其住處、居處栽種大麻植株，待其成株開花，收成大麻花、葉後，將其吊掛風乾而製成可供施用大麻毒品，顯然基於製造毒品單一犯意所為，應評價為接續犯，論以一罪。

台南地院指出，林在自己住居處栽種大麻，其栽種地點位在陽台，空間狹小，屬零星栽種，無何種植規模可言，又他於警詢、偵訊供稱僅收成約30公克乾燥大麻花，數量不多，且其栽種、製造大麻為供自身施用，未曾出售牟利，犯後始終坦承犯行，深具悔意，並科以最低度刑，依一般社會通念及法律情感，實嫌過重，依法酌減其刑。

台南地院審酌，林漠視法律禁令，在自身住居處栽種大麻植株，並採收乾燥而製成大麻毒品，所為應予非難，惟念他犯後始終坦承犯行，態度甚佳，犯罪動機因長期罹患憂鬱症，藥物效用降低，為舒緩精神症狀所為，製造目的僅供己施用，並未對外流通而擴散毒害，且種植數量不多，乾燥製成大麻也有限等一切情狀，依法量處其刑。

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台南地院指出，林男僅收成約30公克乾燥大麻花，數量不多，且其栽種、製造大麻為供自身施用，犯後始終坦承犯行，深具悔意。圖／本報資料照
台南地院指出，林男僅收成約30公克乾燥大麻花，數量不多，且其栽種、製造大麻為供自身施用，犯後始終坦承犯行，深具悔意。圖／本報資料照

台南 大麻 毒品

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