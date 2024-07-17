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假釋男殺妻稱喝毒失去意識 嗆檢「你們有喝過咖啡包嗎？」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子徐旻誼遭控不滿入獄時妻子被包養，2021年拿23公分長的關刀模型毆妻，硬捅對方喉嚨，還拿祭拜用的銅錢塞嘴，她脾臟破裂、內出血，肺部吸入血液窒息而亡。桃園地院依殺人罪判徐無期徒刑，台灣高等法院更一審16日辯論終結，徐堅稱和妻子施用毒咖啡包而失去意識，否認意圖殺人，並嗆論告的檢察官「你們有喝過咖啡包嗎？」

岳母批徐毫無悔意，只會「在法庭上演道歉」，要求判女婿死刑，審判長諭知8月27日宣判。

徐旻誼（28歲）原為酒店經紀，2017年和從事酒店工作的妻子交往，懷了孩子後，2020年結婚。2021年6月9日徐假釋出獄，與妻小、岳母同住，現因強盜案執行中。

檢方起訴指出，徐2021年7月10日深夜查看妻子手機，發現相簿有她與其他男子合照，得知妻子在他入監服刑期間被包養。夫妻為此爭執，演變成肢體衝突。徐除拿關刀模型毆妻、銅錢塞嘴，還將她的手上戒指扳直劃傷她額頭。案發後，徐否認犯行，辯稱是妻子中邪，要幫她退乩，失手導致死亡。11日下午岳母返家，發現悲劇。

桃園地院審理時，徐改口說是妻子施用毒咖啡包後抽搐，為了防止她咬到舌頭，才會塞銅錢、關刀，並強調妻子是用毒過量死亡，他沒有動手傷人。

桃院調查，徐對妻子抽搐的時間點歷次供述均不同，其他家人事前未發現徐妻有異狀，再加上解剖鑑定傷勢無毒品中毒跡象，認定徐妻未因吸毒而抽搐，而是窒息死亡。事發時，僅夫妻及2歲幼子在家，桃院認定妻子的傷勢是徐所為，且有殺人故意。一審認為徐利用身形優勢對妻子施暴，妻子舌骨與肋骨骨折、全身傷，可見殺意甚堅、手段極殘忍，考量他是因感情因素起殺機，不符兩公約「情節最重大之罪」，判無期徒刑。

檢察官和徐旻誼皆上訴，案經纏訟，最高法院認為關刀模型的材質要釐清，發回更審。更一審開庭時，徐推翻不滿老婆被包養而動怒的說法，聲稱他因案入獄時，妻子就告知被人包養；他說，因有孩子要養，他沒有反對，還說「會被包養是我的問題」。

徐聲稱事發前3、4天，夫妻一起施用毒咖啡包，案發當天因妻子出現眼睛上吊、類似癲癇的狀況，兒子嚇到，他也很慌、擔心岳母得知兩人吸毒，便拿出關刀、銅錢讓她咬，但沒咬住，他喊「退（駕）」，後來也不知妻子有沒有呼吸心跳。

岳母昨否認女兒有吸毒，指現在「死無對證」，徐旻誼就隨意抹黑，懷疑徐「加工」。她說，幾乎每個小時都與女兒通LINE，到凌晨1點時女兒都正常，如果有吸毒，小孩也不可能沒吵鬧。

面對檢察官和岳母的質疑，徐旻誼反問「你們有喝過咖啡包嗎？」強調妻子死亡也不是他想要的結果，發生了什麼事情他都不清楚，否認用棉被遮蓋廚房玻璃、清洗現場。律師辯稱如徐真的想殺人，應該是拿椅子砸，不是拿30公分的迷你關刀戳妻子嘴巴。律師說，看過電影的都知道「退駕」是什麼意思。

民事訴訟判徐旻誼須賠償被害家屬650萬元確定，徐未賠償。徐強調希望岳母接納他，他有義務盡孝道，希望岳母看到他的改變；岳母批「道歉給法庭上的人看的」。

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徐旻誼遭控不滿入獄時妻子被包養，拿關刀模型硬捅妻子喉嚨、施暴，妻子因肺部吸入血液窒息而亡。記者王宏舜／攝影
徐旻誼遭控不滿入獄時妻子被包養，拿關刀模型硬捅妻子喉嚨、施暴，妻子因肺部吸入血液窒息而亡。記者王宏舜／攝影

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