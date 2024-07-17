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影／桃機傳槍響！疑毒駕拒檢衝撞警車逃逸 航警開13槍制止追緝
桃機驚傳槍響！航警局保安大隊警員昨（16日）晚22時許執行交通疏導勤務時，發現一輛違停的賓士租賃車內飄出濃厚塑膠味、疑似毒駕，該車駕駛當場拒檢並加速駛離，警方隨即鎖定該車位置並進行第2次盤查，卻遭該車加速衝撞，警員雖依法開13槍制止，但該車竟高速逆向逃逸。航警立即調閱該車資訊及附近監視器畫面，已尋獲該車並將持續追捕犯嫌到案。
航警局保大二隊第一分隊分隊長蘇峯億表示，昨晚22時24分許，航空警察局保安警察大隊警員於第二航廈執行交通疏導勤務時，在第二航廈航站北路盤查1台懸掛租賃車牌的違規停放賓士車，警員在車主搖下車窗時聞到濃厚的塑膠味，要求對方出示證件時，該車駕駛突然加速駛離拒絕盤查。
蘇峯億指出，當下便調閱監視器，發現該車停至航站南路公務停車格，即通報線上警力駕駛巡邏車前往進行第2次盤查。當天晚間22時37分許，警員在航站南路下車盤查該車輛時，該車輛駕駛立即加速衝撞警車逃逸，現場警力即依警械使用條例開13槍制止。
蘇峯億透露，不料該車衝撞警車及另外一輛民用小客車後，竟由航站南路逆向往國道入場道方向駛離，所幸現場同仁及民眾並無受傷。車損狀況為巡邏車右前車頭、民眾自用小客車左後方損壞。目前已調閱該車輛相關資訊及監視器畫面，並已循線尋獲該車，將持續循線查緝在逃犯嫌到案。本局也立即加派特殊任務警力，強化機場安維。
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