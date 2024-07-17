聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃機傳槍響！疑毒駕拒檢衝撞警車逃逸 航警開13槍制止追緝

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

桃機驚傳槍響！航警局保安大隊警員昨（16日）晚22時許執行交通疏導勤務時，發現一輛違停的賓士租賃車內飄出濃厚塑膠味、疑似毒駕，該車駕駛當場拒檢並加速駛離，警方隨即鎖定該車位置並進行第2次盤查，卻遭該車加速衝撞，警員雖依法開13槍制止，但該車竟高速逆向逃逸。航警立即調閱該車資訊及附近監視器畫面，已尋獲該車並將持續追捕犯嫌到案。

航警局保大二隊第一分隊分隊長蘇峯億表示，昨晚22時24分許，航空警察局保安警察大隊警員於第二航廈執行交通疏導勤務時，在第二航廈航站北路盤查1台懸掛租賃車牌的違規停放賓士車，警員在車主搖下車窗時聞到濃厚的塑膠味，要求對方出示證件時，該車駕駛突然加速駛離拒絕盤查。

蘇峯億指出，當下便調閱監視器，發現該車停至航站南路公務停車格，即通報線上警力駕駛巡邏車前往進行第2次盤查。當天晚間22時37分許，警員在航站南路下車盤查該車輛時，該車輛駕駛立即加速衝撞警車逃逸，現場警力即依警械使用條例開13槍制止。

蘇峯億透露，不料該車衝撞警車及另外一輛民用小客車後，竟由航站南路逆向往國道入場道方向駛離，所幸現場同仁及民眾並無受傷。車損狀況為巡邏車右前車頭、民眾自用小客車左後方損壞。目前已調閱該車輛相關資訊及監視器畫面，並已循線尋獲該車，將持續循線查緝在逃犯嫌到案。本局也立即加派特殊任務警力，強化機場安維。

航警局昨天盤查違停車輛時，發現一輛賓士車駕駛疑似毒駕，該車駕駛拒檢逃逸，警員發現其位置後進行第二次盤查。圖／航警局提供
航警局昨天盤查違停車輛時，發現一輛賓士車駕駛疑似毒駕，該車駕駛拒檢逃逸，警員發現其位置後進行第二次盤查。圖／航警局提供
拒檢之賓士車衝撞警車及另外一輛民用自小客車後逃逸，現場警員即依警械使用條例開13槍制止。圖／航警局提供
拒檢之賓士車衝撞警車及另外一輛民用自小客車後逃逸，現場警員即依警械使用條例開13槍制止。圖／航警局提供
該輛賓士車拒絕受檢，見警方再度盤查立即倒車加速衝撞警車，現場警員即依警械使用條例開13槍制止。圖／航警局提供
該輛賓士車拒絕受檢，見警方再度盤查立即倒車加速衝撞警車，現場警員即依警械使用條例開13槍制止。圖／航警局提供

桃機 機場 毒駕 監視器 警察 警車

延伸閱讀

桃機傳槍響！租賃車遭查緝卻衝撞警車逃逸 航警開槍反擊循線追緝中

毒駕男撞死三重警…估計撫恤金至少2300萬 未開死亡證明全因這點待釐清

花蓮千萬賓利駕駛疑毒駕超速 自撞慘死車內還搜出海洛因

影／三重又發生衝撞警車 警開2槍追緝到案

相關新聞

影／桃機傳槍響！疑毒駕拒檢衝撞警車逃逸 航警開13槍制止追緝

桃機驚傳槍響！航警局保安大隊警員昨（16日）晚22時許執行交通疏導勤務時，發現一輛違停的賓士租賃車內飄出濃厚塑膠味、疑似...

桃機傳槍響！租賃車遭查緝卻衝撞警車逃逸 航警開槍反擊循線追緝中

桃園國際機場驚傳槍響！昨天晚間10時許，航警局保安大隊警員驅離航廈週邊違停車輛時，發現一台違停路緣的租賃車形跡可疑，二度...

強力打擊毒品走私 基隆關上半年查獲近600公斤

財政部關務署基隆關16日表示，今年1月至6月查獲毒品走私案件11件，總重量高達595.928公斤，較去年同期402.33...

壓線發布！高階警官78人調動 台南市警察局長由林國清接掌

高階警官人事案今發布，台南市警察局長由警政署警政委員林國清接掌，嘉義縣警察局長由署保安組長李權哲調任，署主任秘書李政曉升...

竹聯幫捍衛隊成員搞地下錢莊 3打1討債打斷鼻梁押上車…警急救援

竹聯幫捍衛隊成員邱姓男子，疑經營地下錢莊放高利貸，7月14日晚間在台北市當街押人討債，涉嫌三打一揮拳毆謝姓男子，致鼻梁斷...

車班休息室搜出毒品北捷反應挨批慢半拍 議員指管理出現漏洞

台北捷運員工涉毒案延燒，北市議員秦慧珠今批評，台北捷運現行內部管理制度存在漏洞，盡管涉案司機員尿檢反應顯示陰性，但仍應採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。