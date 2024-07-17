桃機傳槍響！租賃車遭查緝卻衝撞警車逃逸 航警開槍反擊循線追緝中

桃園國際機場驚傳槍響！昨天晚間10時許，航警局保安大隊警員驅離航廈週邊違停車輛時，發現一台違停路緣的租賃車形跡可疑，二度盤查時該車突然加速衝撞警車，隨後逃離現場並逆向往國道二號方向逃竄，警員雖然立即開車追趕並掏槍朝該輛租賃車射擊，但最後仍被對方逃逸成功。

據了解，昨(16日)晚10時30分許，航警局保安大隊二之一分隊警員於二航廈進行違停車輛驅趕作業時，發現一輛懸掛租賃車牌的賓士車違停在航站北路的公務車格，警員駕車上前準備驅離，該車駕駛卻突然加速離開，警員認為該車形跡可疑，調閱航廈監視器後，發現該車輛已違停至航站南路的公務車格內，便立即驅車前往。

警員駕車至該輛賓士車旁停放，並且下車上前準備盤查，不料賓士車突然加速衝撞警車及一旁民車，隨即自航站南路往國道二號逆向逃竄，所幸警員及時閃避沒有大礙，隨即上車追捕並開槍反擊，但該輛賓士車速度太快，警方最後只能放棄追車。