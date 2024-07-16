新北警銷毀近億元毒品 「喵喵」咖啡包占最大宗

新北警方今天銷毀總重75公斤、市價達新台幣近億的第3、4級毒品。經統計，這次銷毀毒品，仍以俗稱「喵喵」的第3級新興毒品4－甲基甲基卡西酮咖啡包最大宗，其次為愷他命。

新北市政府警察局刑事警察大隊表示，上午在新店垃圾焚化廠辦理「113年下半年第3、4級毒品沒入銷毀作業」，因這次銷毀數量龐大、價格不斐，共20名員警荷槍實彈押送毒品，另派出霹靂小組全副武裝全程戒護，並由新北警局政風及督察人員會同監毀。

新北刑大表示，這次銷毀毒品中，仍以俗稱「喵喵」的第3級新興毒品4－甲基甲基卡西酮咖啡包為最大宗，共計705包，其次為第3級毒品愷他命共329包，另外還有常見的「約會強暴藥丸」FM2、一粒眠等新興毒品及K盤、K卡等施用毒品器具。

刑大表示，此外，本次毒品銷毀作業首見以α-PiHP合成卡西酮類毒品摻入菸草而製成的「彩虹菸」，這類毒品以新穎、鮮豔包裝吸引青少年，甚至號稱能吞出彩虹煙霧，不僅價格低廉，且偽裝成市售香菸，吸引年輕族群施用；彩虹菸除混入卡西酮類毒品，更可能摻雜愷他命、搖頭丸等毒品，因毒品交互作用而提高致死風險。

新北警呼籲，毒品嚴重危害身心健康，更衍生施毒後駕車等影響公共安全犯罪，毒品危害防制條例針對各級毒品都訂有相關處罰規範，無論是製造、運輸、販賣、持有或施用等行為都須負起相關刑事及行政責任，民眾切勿以身試法，新北警也將持續查緝各類毒品犯罪，營造安居生活環境。