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竹聯幫捍衛隊成員搞地下錢莊 3打1討債打斷鼻梁押上車…警急救援

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

竹聯幫捍衛隊成員邱姓男子，疑經營地下錢莊放高利貸，7月14日晚間在台北市當街押人討債，涉嫌三打一揮拳毆謝姓男子，致鼻梁斷裂流血，頭部外傷，幸好內湖警方巡邏發現車輛異狀，上前盤查救人，邱等人辯稱「他自己跌倒」，經調閱監視器確認當街打人、強押上車，依妨害自由等罪嫌送辦。士林地檢署昨複訊後，邱等3人以2萬至3萬元不等金額交保。

內湖警方指出，文德派出所副所長陳明昶、警員蔡宗佑、吳東憲14日晚間巡邏行經民權東路6段，上前盤查可疑車輛，邱男、簡男、余男3人下車，員警眼尖發現車上還有1人，且臉部受傷，身上有血跡，邱男等人辯稱，「他自己跌倒」，受傷的謝男則不敢說話。

警方認為此案不單純，單獨詢問謝男且調閱監視器，確認他遭3人出拳毆打、強押上車，當場以準現行犯逮捕，並查扣車上開山刀、西瓜刀、摺疊刀、辣椒水、手銬、本票、借據等證物。

警方調查，有竹聯幫捍衛隊背景的邱男經營地下錢莊，謝男向錢莊借款7萬元，欠高利貸，須還款14萬元，日前已被逼迫簽下40萬元本票。邱等3人落網不願配合，稱在超商巧遇謝男，就上前討債，請他上車談債務。

全案依妨害自由、傷害、聚眾鬥毆現行犯移送士檢偵辦，檢察官昨天複訊後邱2萬元、簡男3萬元、余男2萬元交保候傳。

竹聯幫捍衛隊成員邱姓男子等3人，涉當街打人討債強押被害人上車，遭移送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
竹聯幫捍衛隊成員邱姓男子等3人，涉當街打人討債強押被害人上車，遭移送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣車上開山刀、西瓜刀、摺疊刀、辣椒水、手銬、本票、借據等證物。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣車上開山刀、西瓜刀、摺疊刀、辣椒水、手銬、本票、借據等證物。記者蕭雅娟／翻攝
竹聯幫捍衛隊成員邱姓男子經營地下錢莊，當街打人討債強押被害人上車，幸好警方盤查可疑車輛，救出被害人。記者蕭雅娟／翻攝
竹聯幫捍衛隊成員邱姓男子經營地下錢莊，當街打人討債強押被害人上車，幸好警方盤查可疑車輛，救出被害人。記者蕭雅娟／翻攝

內湖 監視器 討債

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