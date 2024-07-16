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車班休息室搜出毒品北捷反應挨批慢半拍 議員指管理出現漏洞

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

北捷運員工涉毒案延燒，北市議員秦慧珠今批評，台北捷運現行內部管理制度存在漏洞，盡管涉案司機員尿檢反應顯示陰性，但仍應採檢毛髮等其他樣本，也要求北捷應定期做藥檢，防止員工吸毒等不當行為。北捷回應，行車人員有定期體檢驗尿及不定期的尿液抽檢，本案亦秉持毋枉毋縱精神，全力配合警方偵辦。

台北市捷運警察隊7月4日獲報，台北捷運南勢角站車班休息室發現疑似有毒品的零錢包，而賴姓司機員聲稱是在列車上撿到，北捷要求司機全員尿檢自清，尿檢皆為陰性，初步排除毒駕可能。

秦慧珠指出，北捷內部管理制度存在一定的漏洞，雖涉案司機員尿檢毒品反應為陰性，但仍應採檢毛髮等其他樣本，做更精確的檢查。案件爆發後，暴露出在毒品教育及防範上的不足，為了防止類似事件再次發生，建議北捷應每月定期對所有員工進行藥物檢測，並嚴加防範員工吸毒等不當行為之發生。

秦慧珠認為，北捷應立即進行內部檢討，並完善通報及處理機制，若有員工在工作中發現可疑物品必須向警方報案，並通報相關部門，嚴格加以調查。對於未依規定通報的行為應嚴厲處理，以確保規章制度有效執行。

台北捷運回應，毒品並非日常接觸物品，不是每個人都能一眼判定是否為毒品，需要時間及尋求專業機構協助查證。

北捷強調，對於行車人員定有嚴格管理機制，有定期體檢驗尿及不定期的尿液抽檢，事件爆發後，也秉持毋枉毋縱精神，全力配合警方偵辦，已提供相關錄影資料，靜待警方釐清事實真相，若查證屬實，將以最嚴厲方式處置。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北捷運公司員工於捷運南勢角車班休息室的沙發旁地板內拾獲毒品；圖為捷運南勢角站。圖／聯合報系資料照
台北捷運公司員工於捷運南勢角車班休息室的沙發旁地板內拾獲毒品；圖為捷運南勢角站。圖／聯合報系資料照
賴姓行車專員拾獲零錢包及內容物，含二級毒品大麻、搖頭丸等證物。圖／北市捷警隊提供
賴姓行車專員拾獲零錢包及內容物，含二級毒品大麻、搖頭丸等證物。圖／北市捷警隊提供

北捷 捷運 毒品

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