車班休息室搜出毒品北捷反應挨批慢半拍 議員指管理出現漏洞

台北捷運員工涉毒案延燒，北市議員秦慧珠今批評，台北捷運現行內部管理制度存在漏洞，盡管涉案司機員尿檢反應顯示陰性，但仍應採檢毛髮等其他樣本，也要求北捷應定期做藥檢，防止員工吸毒等不當行為。北捷回應，行車人員有定期體檢驗尿及不定期的尿液抽檢，本案亦秉持毋枉毋縱精神，全力配合警方偵辦。

台北市捷運警察隊7月4日獲報，台北捷運南勢角站車班休息室發現疑似有毒品的零錢包，而賴姓司機員聲稱是在列車上撿到，北捷要求司機全員尿檢自清，尿檢皆為陰性，初步排除毒駕可能。

秦慧珠指出，北捷內部管理制度存在一定的漏洞，雖涉案司機員尿檢毒品反應為陰性，但仍應採檢毛髮等其他樣本，做更精確的檢查。案件爆發後，暴露出在毒品教育及防範上的不足，為了防止類似事件再次發生，建議北捷應每月定期對所有員工進行藥物檢測，並嚴加防範員工吸毒等不當行為之發生。

秦慧珠認為，北捷應立即進行內部檢討，並完善通報及處理機制，若有員工在工作中發現可疑物品必須向警方報案，並通報相關部門，嚴格加以調查。對於未依規定通報的行為應嚴厲處理，以確保規章制度有效執行。

台北捷運回應，毒品並非日常接觸物品，不是每個人都能一眼判定是否為毒品，需要時間及尋求專業機構協助查證。

北捷強調，對於行車人員定有嚴格管理機制，有定期體檢驗尿及不定期的尿液抽檢，事件爆發後，也秉持毋枉毋縱精神，全力配合警方偵辦，已提供相關錄影資料，靜待警方釐清事實真相，若查證屬實，將以最嚴厲方式處置。

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