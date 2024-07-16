不滿政府施政涉朝數位部開槍 北檢今依槍砲、恐嚇公眾起訴

今年3月底，54歲的男子張盛德不滿政府施政、限制大陸遊客來台，認為數位部亂花錢，持制式霰彈槍朝數位發展部大門連轟三槍以表抗議，遭警方逮捕，檢方訊後遭聲押禁見。台北地檢署今偵結，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾等罪嫌，起訴張。

今年3月28日上午10點20分，張持制式霰彈槍擊破數位部大門玻璃，開槍後將槍枝放在地上，任由警方到場逮捕。

檢方指出，2020年間，張以27萬元，在南投縣埔里鎮向綽號「阿力」的男子，購入具殺傷力之制式散彈槍1把、非制式手槍1把、制式散彈30顆、制式子彈10顆與非制式子彈27顆後持有之，將槍枝子彈藏放在他經營的民宿房間內。

檢方查出，張盛德不滿政府針對大陸人士來台旅遊的相關政策，謀劃以激列方式抗議，於今年3月初，駕車至數位發展部周邊勘查，鎖定數位部後，於同月27日陸續聯繫親友、記者預告即將犯案，再於同月28日上午8時許，駕車攜帶上開槍枝、子彈至數發部後方停車場，將車輛停妥後，其將子彈裝入上開散彈槍、手槍彈匣上膛，再將槍枝及剩餘子彈裝至大型黑色登山包及隨身包內，揹著該登山包、隨身包步行至數發部大門旁，持散彈槍進入數發部內，朝1樓內部射擊2槍，致部分樓層指示牌掉落砸毀下方盆栽造景、部分牆壁缺損。

檢方指出，張盛德射擊後，乘電梯前往2樓，警衛見狀，立即大聲呼喊同仁關上2樓鐵門，張盛德抵達2樓後，發現無法進入，僅能走樓梯返回1樓，再持散彈槍朝1樓玻璃大門射擊1槍，致1樓大門部分玻璃破碎，恫嚇數位部在場職員及行經該處的公眾。

警方獲報後，到場逮捕張盛德，扣得上開槍彈。警方詢問張男後，全案依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇公眾及毀損等罪，晚間將張男移送北檢複訊，檢方訊後向法院聲押禁見張獲准。