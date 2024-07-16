花蓮千萬賓利駕駛疑毒駕超速 自撞慘死車內還搜出海洛因

花蓮縣吉安鄉今天凌晨0時許，發生轎車自撞事故，40歲陳姓駕駛價值千萬元的賓利轎車，行經台11線2.7公里時，疑車速過快過彎不慎，自撞攤位與護欄，送醫不治。警方在車上找到海洛因，發現駕駛是住在附近的工廠老闆、前獅子會長，自撞前該車先擦撞路邊汽機車肇事逃逸，詳細肇事原因仍須釐清。

警方初步研判，台11線2.7公里、海岸路四號橋為彎道，陳姓男子疑似車速過快導致轉彎不及，轎車先撞到路邊的鐵皮木造攤位，導致攤位全毀，繼續往前撞到四號橋護欄，車輛左側撞到全都掀開，駕駛被拋飛，整個人壓在車下，當時車速可能超過150公里。

經警方調查，一輛黑色轎車在今天凌晨0時許，沿吉安鄉東里十一街直行南下，竟連續擦撞路旁的招牌、盆栽、貨車、轎車及機車，其中一輛轎車後擋風玻璃破裂，駕駛卻未停下肇事逃逸，依照肇事時間分析比對車號，賓利黑色轎車涉案嫌疑最高，警方更在駕駛座發現一級毒品海洛因一小包，不過車輛不是登記在陳男名下，要再釐清毒品來源。

由於車輛掉入橋下卡在圳溝，陳姓駕駛又被車子壓住，消防人員出動吊車，約數十名警、義消一起把車輛移開，拉出陳男，但人已經沒有生命跡象，送醫後在凌晨2時許宣告不治。詳細的車禍原因，是否有酒駕、毒駕等，還要進一步調查。