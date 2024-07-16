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基警坐值班台被車撞死 爭最優撫卹

聯合報／ 記者邱瑞杰李奕昕／連線報導

基隆市警員蘇昱鴻二月廿九日在值班台執勤，遭簡男開貨車衝入分駐所撞擊死亡，是否符合「執行勤務中殉職者」要件，警政署說，蘇昱鴻案銓敘部審定為「執行任務發生意外危險」，署將儘速開會審議，全力協助遺族爭取最優撫卹。

基隆市長謝國樑昨對警政署未能第一時間認定「因公殉職」表達抗議，指蘇員若無法爭取最優撫卹條件，不排除透過募款協助蘇家。

簡男當晚在新北澳底漁港偷取小貨車，一路開到基隆，中途撞死萬瑞快速道路劉姓巡路員，再衝進基隆警三分局八堵分駐所，造成蘇員死亡，簡男逃逸時被列車撞死，檢方認定他急性精神病發作釀憾事，因已死亡，不起訴處分。

基市警局日前呈報蘇昱鴻因公殉職，警政署審查後要求市警局補充說明並檢附相關資料。市警局上月已再函報相關資料。

警政署已依警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全金發給辦法，認蘇符合「執勤遭受暴力攻擊致死」，發給三百萬元；另符合警察人員因公傷亡慰問金發給辦法，執勤遭暴力或意外危害致死亡或殉職，一千二百萬至一千四百萬元，修正辦法調高為二千萬元，待行政院發布再發給。

基隆市立委林沛祥說，有關部門不要在事件發生時義憤填膺，給家屬充滿希望，事後卻是另一副面孔。銓敘部和警政署應堅持公平、公正，真正為警員發聲，為亡警家屬爭取應有的撫卹，讓基層警員在執勤中無後顧之憂，全心全意為民服務。

殉職 警察

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