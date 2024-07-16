北捷藏毒案 約談司機員送驗毛髮

台北捷運司機員休息室藏毒案延燒，涉案賴姓司機員昨製作筆錄，供稱6月27日收班巡車撿到零錢包便放進口袋，在休息室小憩時，未注意零錢包掉落就離去，也忘記要上報遺失物。議員批，整件事是北捷沒按照規定衍生的爭議，即使事後驗尿證明司機沒吸毒，但過程有時間差，會有已代謝疑慮，且北捷獲報第一時間沒及時揭露，處理公信力打折扣。

市長蔣萬安說，北捷有定期對員工體檢、尿檢，捷運公司將積極配合警方調查。

警方調查，一名北捷員工7月4日晚間10時許，在捷運南勢角車班休息室拾獲一只零錢包，清點內容物發現有疑似毒品，遂通知捷運警察隊處理，7月8日警方送檢內容物，為不足1公克第二級毒品大麻草、2顆搖頭丸及玻璃球。

捷警隊會同刑事人員前往了解，經過濾休息室監視影像比對進出人員及車班表，發現蘆洲段賴姓司機涉嫌疑，昨到案說明，採集毛髮及尿液送驗，也採集指紋比對，後續將函送新北地檢署。

北捷說，在事件發生後，6日對當事人採尿液送檢，尿檢報告的毒品反應為陰性，無毒駕。

賴男現年47歲，在北捷服務18年。他供稱6月27日捷運收班時，將列車停在車廠駐車區，6月28日凌晨1時依規定巡車，在車廂內發現零錢包後，放在左側胸口口袋，巡察結束回車班休息室躺在沙發小憩，零錢包滑落地面，原要上繳遺失物，睡一覺起來就忘記。

捷警隊發現，賴男6月28日巡察4部列車，其中2部監視器畫面未看見賴男有拾撿動作，另2部列車監視器畫面因時間過久畫面遭覆蓋。

議員詹為元說，北捷處理過程有疏失，司機員撿到遺失物竟沒按照程序通報，北捷第一時間知悉此事時，也沒有及時自我揭露，如今傷害擴大，「北捷跳到黃河也洗不清」。