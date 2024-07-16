林士傑案逮買車女 帳號遭盜用

檢警追緝南市區漁會理事長林士傑命案槍手，查出作案後逃逸使用的第2輛權利車及1輛機車，都透過一位38歲女子臉書帳號購入，昨在高雄拘提到案，但經認定是別人冒用身分；不過專案小組不認為已「斷線」，將追查實際買車、出面取車者身分，更擴大調監視器，釐清逃亡用的車輛如何布設。

台南市警察局長廖宗山今退休，破案壓力落在下任局長身上，廖昨陪同警政委員林國清拜會市長黃偉哲，外界解讀間接證實林是接班人選，林低調說「謝謝」不受訪；黃偉哲僅說，「一切以內政部警政署派令為準」。

槍手做案後駕駛1輛本田的權利車逃逸，棄置於南區新建路53巷公有停車場並放火滅證，再換三菱權利車逃亡，丟車在高雄，最後騎機車到高屏交界處；警方抽絲剝繭，第2輛轎車、機車都是38歲女子的臉書帳號購入，在高雄美濃區拘提到案，但她喊冤稱被盜用。

警方調查，雖透過女子臉書帳號買車，實際上以電話聯繫賣家、出面取車都是男性，研判她被冒用名義可能性大，地檢署訊問請回。