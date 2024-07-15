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北捷休息室發現毒品案 議員要求對員工定期藥檢

中央社／ 台北15日電

北捷運公司車班休息室發現毒品案，警方今天約談涉案的資深司機員並採驗毛髮和尿檢偵辦。台北市議員秦慧珠說，北捷內部管理有一定漏洞，應每月定期做藥物檢測。

北捷公司南勢角站車班休息室日前發現毒品，經查鎖定1名資深司機員涉案，並於今天到案說明，涉嫌司機員供稱在站內拾獲但忘通報，警方後續將依其毛髮及尿檢結果依法偵辦。

對此，國民黨市議員秦慧珠今天透過新聞稿表示，針對北捷南勢角站車班休息室發現疑似有毒品的零錢包一事，顯示台北大眾捷運股份有限公司現行內部管理制度存在一定的漏洞。

她認為，儘管涉案司機員在尿液檢查中顯示毒品反應為陰性，但仍應採檢毛髮等其他樣本，做更精確的檢查。

同時，此事件也暴露毒品教育及防範上的不足，為防止類似事件再次發生，建議北捷公司應每月定期對所有員工進行藥物檢測，並嚴加防範員工吸毒等不當行為發生。

秦慧珠表示，針對此次事件中的管理漏洞，北捷應立即進行內部檢討，並完善通報及處理機制，若有員工在工作中發現可疑物品，應立即向警方報案，並通報相關部門，嚴格加以調查。

此外，對於未依規定通報的行為，應予以嚴厲處理，以確保規章制度的有效執行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

北捷 毒品 秦慧珠

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